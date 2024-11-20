Что нужно знать о подаче документов на визу в Японию

Посольство Японии в Москве сделало процесс оформления туристической визы для россиян проще: теперь не требуется предоставлять оплаченные брони отелей.
Это нововведение значительно облегчает подготовку документов, однако на сайте Генерального консульства Японии в России требование об оплате проживания пока остаётся. Вероятно, изменения еще не были внесены или действуют только в отдельных регионах.
Обновлённый список необходимых документов включает:
Согласно информации на сайте посольства, визу необходимо оформить заранее в соответствующем посольстве или консульстве по месту жительства. При отсутствии замечаний документ выдаётся на четвёртый рабочий день после подачи всех бумаг.
Перед подачей заявления рекомендуется проверять актуальные требования на сайте консульства, так как они могут меняться в зависимости от региона.
Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.