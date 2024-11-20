Что нужно знать о подаче документов на визу в Японию

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Посольство Японии в Москве сделало процесс оформления туристической визы для россиян проще: теперь не требуется предоставлять оплаченные брони отелей.

Фото: Wikimedia Commons by Dang Son is licensed under Public domain

Это нововведение значительно облегчает подготовку документов, однако на сайте Генерального консульства Японии в России требование об оплате проживания пока остаётся. Вероятно, изменения еще не были внесены или действуют только в отдельных регионах.

Обновлённый список необходимых документов включает:

заполненную визовую анкету с фотографией размером 35x45 мм;

заграничный паспорт;

копию внутреннего паспорта (страницы с фото и регистрацией);

документы, подтверждающие занятость и финансовую состоятельность (например, справка с места работы или из банка);

бронирование авиабилета.

Согласно информации на сайте посольства, визу необходимо оформить заранее в соответствующем посольстве или консульстве по месту жительства. При отсутствии замечаний документ выдаётся на четвёртый рабочий день после подачи всех бумаг.

Перед подачей заявления рекомендуется проверять актуальные требования на сайте консульства, так как они могут меняться в зависимости от региона.

Уточнения



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России.

