Поток туристов из Китая на Дальний Восток вырос вдвое

Китайцы массово устремились в регионы Дальнего Востока, поток туристов из КНР туда за 2024 год вырос вдвое. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

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По его словам, в этом году число туристов из Китая достигло 500-600 тысяч, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

Как подчеркнул губернатор Приморского края, поток туристов демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Он отметил, что для дальнейшего увеличения числа путешественников необходимы значительные вложения как со стороны государства, так и частного сектора.

Ранее были опубликованы данные о том, что российские граждане активно начинают путешествовать за границу.

Уточнения

Кита́й сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



