Отельеры в Турции озаботились здоровьем гостей в отелях "всё включено"

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Система "всё включено" в гостиницах Турции стала причиной того, что отдыхающие почти не покидают пределы отеля и постоянно находятся за столом, что негативно сказывается как на их здоровье, так и на возможностях туристической отрасли страны. Такое мнение высказал президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.

Фото: pxhere.com

"Не выходить из отеля и постоянно есть… Это представляет риски для здоровья… и для потенциала страны…" — сказал Устаоглу.

Он подчеркнул, что в крупных гостиницах можно было бы организовать сотрудничество с несколькими небольшими ресторанами, что побудило бы отдыхающих выходить на прогулки по вечерам, передает РИА Новости.

Кроме того, Устаоглу отметил, что даже если отменить систему "всё включено", отельеры не потеряют в прибыли. При этом, по его словам, можно будет сохранить разнообразие, особенно в ценовом сегменте.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).



