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Эксперты перечислили худшие варианты одежды для перелета

Туризм

Планирование длительного путешествия на самолете всегда предполагает необходимость балансировать между стилем и комфортом. Верный выбор гардероба способен существенно улучшить ощущения в ходе полета.

Эксперты перечислили худшие варианты одежды для перелета
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

Сильно обтягивающие джинсы могут негативно сказаться на кровообращении в ногах, что увеличивает риск образования тромбов. Если длительное время провести в сидячем положении с ногами в сжатом состоянии, это может вызвать дискомфорт, особенно если перелет затягивается на несколько часов. К тому же, плотно облегающие вещи могут привести к перегреву.

Вместо туфель на каблуке лучше обратить внимание на удобные балетки, кроссовки или сандалии с низким каблуком. Эти модели отлично поддерживают ноги и помогают избежать усталости, а также риска травм, сохраняя при этом стильный облик.

Сложные наряды с несколькими слоями могут быть громоздкими и неудобными, особенно если во время путешествия приходится часто снимать и надевать верхнюю одежду.

Синтетические ткани, такие как полиэстер и нейлон, не обеспечивают должной вентиляции и комфорта на длительных перелетах. Они могут способствовать повышенному потоотделению, особенно при колебаниях температуры в кабине самолета.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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