В декабре россияне смогут бюджетно отдохнуть в Пскове и Минске

Аналитики туристического сервиса OneTwoTrip провели исследование и подготовили список бюджетных направлений для декабрьских поездок. Результаты были озвучены агентством RT.
Указывается, что Псков станет хорошим выбором для недорогого отдыха в декабре. Перелёт в один конец из крупных городов России обойдётся приблизительно в 6 тысяч рублей, а номер в гостинице категории "три звезды" — всего за 3 тысячи рублей за ночь. Результаты были озвучены агентством RT.
Кроме того, эксперты выделили Казань, где стоимость билета составляет 6,5 тысячи рублей, а проживание в гостинице — 4 тысячи рублей за сутки, а также Москву, где перелёт обойдётся в 7,6 тысячи рублей, а ночь в отеле — около 2,5 тысячи рублей.
Завершает список Великий Устюг. Поездка в декабре для встречи с Дедом Морозом обойдётся в 8 тысяч рублей, а номер можно найти за 5 тысяч рублей, подтвердили специалисты сервиса.
Псков — город в России, в Северо-Западном федеральном округе, административный центр Псковской области.
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