В декабре россияне смогут бюджетно отдохнуть в Пскове и Минске

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аналитики туристического сервиса OneTwoTrip провели исследование и подготовили список бюджетных направлений для декабрьских поездок. Результаты были озвучены агентством RT.

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, CC BY 2.0

Указывается, что Псков станет хорошим выбором для недорогого отдыха в декабре. Перелёт в один конец из крупных городов России обойдётся приблизительно в 6 тысяч рублей, а номер в гостинице категории "три звезды" — всего за 3 тысячи рублей за ночь. Результаты были озвучены агентством RT.

Кроме того, эксперты выделили Казань, где стоимость билета составляет 6,5 тысячи рублей, а проживание в гостинице — 4 тысячи рублей за сутки, а также Москву, где перелёт обойдётся в 7,6 тысячи рублей, а ночь в отеле — около 2,5 тысячи рублей.

Завершает список Великий Устюг. Поездка в декабре для встречи с Дедом Морозом обойдётся в 8 тысяч рублей, а номер можно найти за 5 тысяч рублей, подтвердили специалисты сервиса.

Уточнения

Псков — город в России, в Северо-Западном федеральном округе, административный центр Псковской области.

