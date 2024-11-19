Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тыква и её польза для здоровья и внешнего вида
Поток туристов из Китая на Дальний Восток вырос вдвое
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
Отельеры в Турции озаботились здоровьем гостей в отелях "всё включено"
Зачем скашивать клубнику осенью, чтобы получить в следующем году большой урожай
Эксперты перечислили худшие варианты одежды для перелета
Что делать, если двигатель закипел в мороз
Ледяной щит для авиации: пермские учёные нашли способ борьбы с обледенением
Как преодолеть трудности и сделать бег привычкой

В декабре россияне смогут бюджетно отдохнуть в Пскове и Минске

1:07
Туризм

Аналитики туристического сервиса OneTwoTrip провели исследование и подготовили список бюджетных направлений для декабрьских поездок. Результаты были озвучены агентством RT.

В декабре россияне смогут бюджетно отдохнуть в Пскове и Минске
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, CC BY 2.0

Указывается, что Псков станет хорошим выбором для недорогого отдыха в декабре. Перелёт в один конец из крупных городов России обойдётся приблизительно в 6 тысяч рублей, а номер в гостинице категории "три звезды" — всего за 3 тысячи рублей за ночь. Результаты были озвучены агентством RT.

Кроме того, эксперты выделили Казань, где стоимость билета составляет 6,5 тысячи рублей, а проживание в гостинице — 4 тысячи рублей за сутки, а также Москву, где перелёт обойдётся в 7,6 тысячи рублей, а ночь в отеле — около 2,5 тысячи рублей.

Завершает список Великий Устюг. Поездка в декабре для встречи с Дедом Морозом обойдётся в 8 тысяч рублей, а номер можно найти за 5 тысяч рублей, подтвердили специалисты сервиса.

Уточнения

Псков — город в России, в Северо-Западном федеральном округе, административный центр Псковской области.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Недвижимость
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость Аудио 
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Авто
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором Видео 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова ОФЗАБ-500 с УМПК. Усовершенствованная точность для авиабомб успешно опробована в Купянске Дмитрий Плотников Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Последние материалы
Россиянам назвали продукты, которые стоит есть в ограниченном количестве
Гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде батата
Семена для сада: как выбрать, чтобы не пожалеть
Цвета, которые визуально увеличат комнату: секреты дизайнеров
Заболеваемость COVID-19 выросла на 21,6 процента за неделю
Грузовой корабль Прогресс МС-27 завершает свою миссию на МКС
Как посадить свеклу под зиму, чтобы весной получить здоровые корнеплоды
Как избежать распространённых ошибок при укладке ламината
Как невкусная еда и вечерние ужины приводят к перееданию
Строительство быстровозводимого терминала в Иркутске завершено, но ввод в эксплуатацию не разрешён
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.