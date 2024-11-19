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Россия к 2030 году столкнётся с кадровым кризисом в сфере туризма

1:23
Туризм

На это указал Максим Решетников, министр экономического развития на заседании Госсовета по туризму. Сегодня около 70% специалистов в этой сфере работают без профильного образования.

Россия к 2030 году столкнётся с кадровым кризисом в сфере туризма
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Решетников отметил, что Россия обладает огромным потенциалом на мировом туристическом рынке, но развитие отрасли тормозит недостаток квалифицированных кадров, и разрыв между образовательными программами и запросами индустрии остаётся значительной проблемой.

Эксперты считают что ключом к улучшению подготовки кадров может стать система наставничества.

"Наставники от вуза и предприятий помогут студентам получать практические навыки и повысить удовлетворённость обучением", — отметил Валерий Фальков, министр науки и высшего образования.

Спрос на профессиональные кадры ощущается на всех уровнях, особенно востребованы управляющие отелей, специалисты F&B, менеджеры по доходам и линейный персонал — от горничных до сотрудников службы приёма.

"Туристы всё чаще ожидают не просто стандартного отдыха, а ярких впечатлений. Поэтому экскурсоводы с навыками использования VR, дополненной реальности и других инновационных технологий становятся незаменимыми", — отметила Ирина Бушуева, директор Высшей школы туризма РГУТИС

Уточнения

Наголовный дисплей или VR (англ. Head-mounted display) — устройство, позволяющее частично погрузиться в мир виртуальной реальности, создающее зрительный и акустический эффект присутствия в заданном управляющим устройством (компьютером) пространстве. Наголовный дисплей создаёт объёмную картинку, демонстрируя два изображения — по одному для каждого глаза.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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