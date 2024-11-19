Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
София Ротару продаёт подаренную Лужковым квартиру в Москве
Как долго можно стоять на холостом ходу без вреда для двигателя
Европейцы, готовьтесь платить! Газ подорожал до 516 долларов за тысячу кубометров
Почему после тренировки постоянно болят колени и что с этим делать?
Космическая экспансия как ключ к выживанию нашей цивилизации
Почему кошки были так важны для древних египтян
Как за один день превратить жесткое авокадо в мягкое
Простые шаги к богатому урожаю малины без лишних усилий
Курс доллара приблизится к отметке в 102 рубля

Где искать Святой Грааль и пробовать настоящую паэлью

1:53
Туризм

Многие туристы, отправляясь в Испанию, фокусируются на Барселоне и Мадриде. Эти города действительно впечатляют, но часто изобилуют толпами и туристическими ловушками.

Где искать Святой Грааль и пробовать настоящую паэлью
Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, CC BY-SA 3.0

Между тем менее популярная Валенсия на восточном побережье предлагает уникальное сочетание культуры, истории и комфорта без переполненности и высоких цен.

Старый город Валенсии, которому более 2 000 лет, сохранил влияние Римской, Готской и Мусульманской империй.

Здесь можно увидеть исторические ворота с башнями Куарт и Серранос, Кафедральный собор, где хранится чаша Святого Грааля, и колокольню Эль-Мигелете, с которой открывается великолепный вид.

Рядом — рынок Ла-Лонха-де-ла-Седа, включённый в список объектов ЮНЕСКО, и Национальный музей керамики с удивительными экспонатами.

Валенсия — зелёная столица Европы с обширными садами Турия, созданными на месте старого русла реки. Здесь расположены знаменитые здания Города искусств и наук. Этот архитектурный комплекс включает оперный театр, аквариум и множество дорожек для велосипедных прогулок.

Любителям гастрономии стоит посетить Центральный рынок, где представлен огромный выбор свежих продуктов. Здесь можно попробовать паэлью, родиной которой является Валенсия, а также тапас и местные морепродукты.

Прогулка вдоль песчаных пляжей Средиземного моря или водные виды спорта в Марине-де-Валенсия помогут получить максимум от пребывания в этом удивительном городе.

Если вы хотите увидеть Испанию с её лучшей стороны, Валенсия идеально подходит для путешествия.

Она объединяет в себе всё: богатую историю, вкусную еду, современные достопримечательности и уютную атмосферу.

Уточнения

Вале́нсия (вал. València [vaˈlensja], исп. Valencia [baˈlenθja]) — город в Испании, центр автономного сообщества Валенсия и одноимённой провинции. Третий по количеству жителей город Испании после Мадрида и Барселоны. Расположен у впадения частично осушенной реки Турия в Средиземное море. 

Паэ́лья (кат. paella [paˈeʎa], произносится «паэ́йя») — национальное испанское и валенсийское блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла. Кроме этого в паэлью могут добавляться морепродукты, овощи, курица, белое вино, зелень и специи, подаётся по воскресеньям или в день святого Иосифа (19 марта).
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет
Новости спорта
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет Аудио 
Британцы вышли из ЕС, теперь требуют от иностранцев электронное разрешение на въезд в страну
Туризм
Британцы вышли из ЕС, теперь требуют от иностранцев электронное разрешение на въезд в страну Аудио 
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Авто
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором Видео 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер Сводка с фронта: под Курском в окружении уничтожен гарнизон ВСУ, Пентагон уже не видит бойцов КНДР Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Последние материалы
Где искать Святой Грааль и пробовать настоящую паэлью
Хотите выглядеть моложе без пластики? Гуаша — ваш союзник!
Как продлить жизнь собаке: важные советы от кинолога
Математика против пробок: как учёные Петербурга планируют изменить дорожную ситуацию
Защитить сад от фитофтороза можно при помощи одного универсального средства
Как замораживание продуктов поможет избежать потерь и сэкономить время
Почему грибовидные облака всегда выглядят одинаково
Почему китайские машины требуют особого внимания зимой
Продажа новостроек в Москве в ипотеку упала на 58 процентов
Хотите улучшить работу кишечника? Учёные советуют бег, плавание и велосипед
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.