Где искать Святой Грааль и пробовать настоящую паэлью

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие туристы, отправляясь в Испанию, фокусируются на Барселоне и Мадриде. Эти города действительно впечатляют, но часто изобилуют толпами и туристическими ловушками.

Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, CC BY-SA 3.0

Между тем менее популярная Валенсия на восточном побережье предлагает уникальное сочетание культуры, истории и комфорта без переполненности и высоких цен.

Старый город Валенсии, которому более 2 000 лет, сохранил влияние Римской, Готской и Мусульманской империй.

Здесь можно увидеть исторические ворота с башнями Куарт и Серранос, Кафедральный собор, где хранится чаша Святого Грааля, и колокольню Эль-Мигелете, с которой открывается великолепный вид.

Рядом — рынок Ла-Лонха-де-ла-Седа, включённый в список объектов ЮНЕСКО, и Национальный музей керамики с удивительными экспонатами.

Валенсия — зелёная столица Европы с обширными садами Турия, созданными на месте старого русла реки. Здесь расположены знаменитые здания Города искусств и наук. Этот архитектурный комплекс включает оперный театр, аквариум и множество дорожек для велосипедных прогулок.

Любителям гастрономии стоит посетить Центральный рынок, где представлен огромный выбор свежих продуктов. Здесь можно попробовать паэлью, родиной которой является Валенсия, а также тапас и местные морепродукты.

Прогулка вдоль песчаных пляжей Средиземного моря или водные виды спорта в Марине-де-Валенсия помогут получить максимум от пребывания в этом удивительном городе.

Если вы хотите увидеть Испанию с её лучшей стороны, Валенсия идеально подходит для путешествия.

Она объединяет в себе всё: богатую историю, вкусную еду, современные достопримечательности и уютную атмосферу.

Уточнения

Вале́нсия (вал. València [vaˈlensja], исп. Valencia [baˈlenθja]) — город в Испании, центр автономного сообщества Валенсия и одноимённой провинции. Третий по количеству жителей город Испании после Мадрида и Барселоны. Расположен у впадения частично осушенной реки Турия в Средиземное море.



Паэ́лья (кат. paella [paˈeʎa], произносится «паэ́йя») — национальное испанское и валенсийское блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла. Кроме этого в паэлью могут добавляться морепродукты, овощи, курица, белое вино, зелень и специи, подаётся по воскресеньям или в день святого Иосифа (19 марта).



