Многие туристы, отправляясь в Испанию, фокусируются на Барселоне и Мадриде. Эти города действительно впечатляют, но часто изобилуют толпами и туристическими ловушками.
Между тем менее популярная Валенсия на восточном побережье предлагает уникальное сочетание культуры, истории и комфорта без переполненности и высоких цен.
Старый город Валенсии, которому более 2 000 лет, сохранил влияние Римской, Готской и Мусульманской империй.
Здесь можно увидеть исторические ворота с башнями Куарт и Серранос, Кафедральный собор, где хранится чаша Святого Грааля, и колокольню Эль-Мигелете, с которой открывается великолепный вид.
Рядом — рынок Ла-Лонха-де-ла-Седа, включённый в список объектов ЮНЕСКО, и Национальный музей керамики с удивительными экспонатами.
Валенсия — зелёная столица Европы с обширными садами Турия, созданными на месте старого русла реки. Здесь расположены знаменитые здания Города искусств и наук. Этот архитектурный комплекс включает оперный театр, аквариум и множество дорожек для велосипедных прогулок.
Любителям гастрономии стоит посетить Центральный рынок, где представлен огромный выбор свежих продуктов. Здесь можно попробовать паэлью, родиной которой является Валенсия, а также тапас и местные морепродукты.
Прогулка вдоль песчаных пляжей Средиземного моря или водные виды спорта в Марине-де-Валенсия помогут получить максимум от пребывания в этом удивительном городе.
Если вы хотите увидеть Испанию с её лучшей стороны, Валенсия идеально подходит для путешествия.
Она объединяет в себе всё: богатую историю, вкусную еду, современные достопримечательности и уютную атмосферу.
Вале́нсия (вал. València [vaˈlensja], исп. Valencia [baˈlenθja]) — город в Испании, центр автономного сообщества Валенсия и одноимённой провинции. Третий по количеству жителей город Испании после Мадрида и Барселоны. Расположен у впадения частично осушенной реки Турия в Средиземное море.
Паэ́лья (кат. paella [paˈeʎa], произносится «паэ́йя») — национальное испанское и валенсийское блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла. Кроме этого в паэлью могут добавляться морепродукты, овощи, курица, белое вино, зелень и специи, подаётся по воскресеньям или в день святого Иосифа (19 марта).
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.