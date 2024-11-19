Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем и когда подкармливать томаты, чтобы получить богатый урожай
Северное сияние как никогда близко: как спланировать идеальное наблюдение
Запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России продлили
Как освежить интерьер без ремонта — один простой приём
Сокращаем водопотребление на кухне
Невероятная трансформация! Как игольчатый роллер влияет на кожу и тело
Раскрыта тайна загадочной смерти Брюса Ли
Как выбрать между запасным колесом и ремкомплектом для шин
Выяснилось, для какого количества россиян важны локация и благоустройство ЖК

Какие туристические тренды захватят 2025 год

2:45
Туризм

Привычки путешественников меняются каждый год — будь то из-за бюджета, экологии или модных веяний. В 2025 году нас ждут новые тренды в туризме, которые сформировались благодаря изменениям в обществе и технологиях. На основе аналитики и мнений экспертов можно выделить несколько ключевых направлений.

Какие туристические тренды захватят 2025 год
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
  • Цифровые маршруты

Инструменты искусственного интеллекта становятся неотъемлемой частью планирования путешествий. Приложения и сервисы, основанные на ИИ, помогают создавать удобные маршруты и находить интересные места. Например, можно с лёгкостью составить идеальную поездку в незнакомый город.

  • Астротуризм — "космические путешествия"

Популярность поездок, связанных с наблюдением за звёздами, стремительно растёт. Новые парки тёмного неба привлекают всё больше туристов. Среди рекомендуемых мест для астрономических наблюдений — Мурманская область, Алтайский край и Республика Тыва.

  • Целенаправленные путешествия

Это новый тренд, в котором туристы стремятся не только отдыхать, но и приносить пользу посещаемым регионам. Участие в экологических акциях или сохранении природного наследия становится всё более популярным. Такие поездки особенно востребованы в Приморском крае и на Камчатке.

  • По следам кино и сериалов

Путешествия, вдохновлённые кино и сериалами, приобретают популярность. Туристы посещают места съёмок, чтобы ощутить атмосферу любимых сцен. Например, Байкал и Иркутская область могут стать точками вдохновения для тех, кто любит российское кинематографическое искусство.

  • Альтернативы для избежания массового туризма

Чрезмерное количество туристов в популярных направлениях становится проблемой. Поэтому путешественники всё чаще выбирают менее загруженные города и регионы. Например, вместо Москвы и Санкт-Петербурга можно отправиться в Казань или Калининград.

  • "Прохлада" в тренде

В условиях экстремальной жары в летние месяцы возрастают поездки в прохладные регионы. Сахалинская область, Якутия и Мурманская область стали фаворитами среди тех, кто ищет комфортные температуры.

  • Возрождение путешествий на поезде

Путешествия на поезде вновь входят в моду. Роскошные маршруты и экологичность такого вида транспорта привлекают путешественников. Популярными становятся поездки по Транссибирской магистрали до Пекина, маршруты через Карелию и круизы по железной дороге в Кавказских регионах.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Деревья и кустарники
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком Аудио 
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Недвижимость
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость Аудио 
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Авто
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором Видео 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Лондоны-Парижи смазали лыжи. Почему Запад дал задний ход в истории с ударами вглубь России Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова 6 вариантов, 2 ядерных: чем и как Россия ответит на удары ATACMS и Scalp Олег Володин
Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Последние материалы
Запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России продлили
Как освежить интерьер без ремонта — один простой приём
Сокращаем водопотребление на кухне
Какие туристические тренды захватят 2025 год
Невероятная трансформация! Как игольчатый роллер влияет на кожу и тело
Раскрыта тайна загадочной смерти Брюса Ли
Как выбрать между запасным колесом и ремкомплектом для шин
Выяснилось, для какого количества россиян важны локация и благоустройство ЖК
Эти три породы собак не подходят семьям с маленькими детьми
Редис будет крупным и сочным, если подкармливать его именно так
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.