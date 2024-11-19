Какие туристические тренды захватят 2025 год

2:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Привычки путешественников меняются каждый год — будь то из-за бюджета, экологии или модных веяний. В 2025 году нас ждут новые тренды в туризме, которые сформировались благодаря изменениям в обществе и технологиях. На основе аналитики и мнений экспертов можно выделить несколько ключевых направлений.

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Цифровые маршруты

Инструменты искусственного интеллекта становятся неотъемлемой частью планирования путешествий. Приложения и сервисы, основанные на ИИ, помогают создавать удобные маршруты и находить интересные места. Например, можно с лёгкостью составить идеальную поездку в незнакомый город.

Астротуризм — "космические путешествия"

Популярность поездок, связанных с наблюдением за звёздами, стремительно растёт. Новые парки тёмного неба привлекают всё больше туристов. Среди рекомендуемых мест для астрономических наблюдений — Мурманская область, Алтайский край и Республика Тыва.

Целенаправленные путешествия

Это новый тренд, в котором туристы стремятся не только отдыхать, но и приносить пользу посещаемым регионам. Участие в экологических акциях или сохранении природного наследия становится всё более популярным. Такие поездки особенно востребованы в Приморском крае и на Камчатке.

По следам кино и сериалов

Путешествия, вдохновлённые кино и сериалами, приобретают популярность. Туристы посещают места съёмок, чтобы ощутить атмосферу любимых сцен. Например, Байкал и Иркутская область могут стать точками вдохновения для тех, кто любит российское кинематографическое искусство.

Альтернативы для избежания массового туризма

Чрезмерное количество туристов в популярных направлениях становится проблемой. Поэтому путешественники всё чаще выбирают менее загруженные города и регионы. Например, вместо Москвы и Санкт-Петербурга можно отправиться в Казань или Калининград.

"Прохлада" в тренде

В условиях экстремальной жары в летние месяцы возрастают поездки в прохладные регионы. Сахалинская область, Якутия и Мурманская область стали фаворитами среди тех, кто ищет комфортные температуры.

Возрождение путешествий на поезде

Путешествия на поезде вновь входят в моду. Роскошные маршруты и экологичность такого вида транспорта привлекают путешественников. Популярными становятся поездки по Транссибирской магистрали до Пекина, маршруты через Карелию и круизы по железной дороге в Кавказских регионах.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

