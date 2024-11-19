Стало известно какой курорт может заменить Абхазию следующим летом

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, Кубань может стать альтернативой Абхазии для российских туристов летом 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Noornenay, CC BY-SA 4.0

В настоящее время Минэкономразвития и МИД России установили ограничения, рекомендуя туроператорам временно не разрабатывать пакеты, включающие поездки в Абхазию из-за возникших там беспорядков. Данная информация опубликована на официальном сайте ведомств. Тем не менее, туристы по-прежнему могут самостоятельно посещать страну и бронировать гостиницы с помощью туркомпаний.

Горин отметил, что доля организованного туризма в пакетных турах составляет 30% для внутреннего туризма и 70% для выездного. Он также указал, что отдых в Абхазии обычно дешевле на 20–30% по сравнению с Краснодарским краем, что связано с уровнем гостиничного сервиса и доступными предложениями.

По его словам, с точки зрения ценового расположения Абхазия всегда находилась между внутренним и выездным туризмом, и хотя это независимое государство, россияне рассматривают его как часть выездного туризма.

На итоговую стоимость поездок за границу в значительной степени влияют цены на авиаперевозки, а также колебания курса рубля. В страну можно добраться из Сочи на машине или поезде, так как местный аэропорт закрыт.

В то же время в внутреннем туризме наблюдается рост цен в среднем на 20–30% в год, что обусловлено изменением ключевой ставки, введением туристического налога и увеличением тарифов на транспортные услуги. Если доступ к Абхазии останется ограниченным, число доступных вариантов для путешествий сократится. Однако при стабилизации ситуации и отмене ограничений туроператоры смогут возобновить предложение пакетных туров.

Турэксперт также отметил, что отдых на Каспийском море нельзя сопоставлять с Абхазией. В отелях уровня 2-3 звезды на Каспии действительно можно найти аналогичные бюджетные варианты, как и в Абхазии. Однако предложения отелей 4-5 звезд будут значительно дороже. В связи с этим важно учитывать, что стоимость отпуска может увеличиться на 20-30%.