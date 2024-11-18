Эксперт по туризму рассказал, на что опираться при выборе места для отдыха

Выбор зоны отдыха зависит от большого числа факторов. Что является ключевым при выборе туристического направления рассказал эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин.
"Культурные особенности, конечно, желательно учитывать. Даже в такие страны, казалось бы, которые такие, опять же, для туристов дружелюбные, но там есть свои обычаи, правила какие-то и так далее. То есть это лучше учитывать", — отметил специалист.
Он также отметил, что важно взять с собой лекарства. Противоаллергенные, против расстройства желудка и те, которые, если человек принимает, то желательно взять. Лучше взять все с собой, потому что не все лекарства, которые продаются в стране, даже с аналогичным составом, могут подойти. Также не обойтись без детского питания, если берете с собой ребенка.
"Интересная тема — по поводу SIM-карты, чтобы был мобильный интернет. В некоторых странах можно купить туристскую карту. Соответственно, можешь пользоваться местным мобильным интернетом", — добавил он.
Также очень важный вопрос — это платежные средства. Есть возможность, то, конечно, лучше иметь карту, которую можно удаленно пополнить. Например, с такими странами как Казахстан или Узбекистан лучше аккуратнее, потому что из России не всегда можно пополнить.
"Например, в разных городах есть свои приложения по поводу общественного транспорта. Но это, опять же, нужен интернет. Но можно и в гостинице скачивать это приложение, билеты купить, куда-то автобусом если доехать. Можно такси. Всё равно лучше бронировать, чем с улицы", — отметил Бандурин.
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