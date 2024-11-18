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Япония упрощает визовые процедуры и отменяет предоплату отелей для туристов

1:11
Туризм

Туристы, планирующие поездку в Японию, могут вздохнуть с облегчением — теперь им не потребуется оплачивать гостиницу до подачи документов на визу. Это требование было исключено с сайта посольства Японии в Москве, сообщает "Рамблер".

Япония упрощает визовые процедуры и отменяет предоплату отелей для туристов
Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, CC BY-SA 4.0

По словам туристов, ваучеры на проживание больше не запрашиваются на практике, начиная с сегодняшнего дня. Тем не менее, путешественникам все равно необходимо заранее составить маршрут поездки, который нужно будет предоставить вместе с документами на визу. Консулы могут задать вопрос о том, где заявитель планирует остановиться во время визита, и если на это важно уточнение не будет получено, это может вызвать подозрение.

Желающим получить визу в консульстве Японии в Санкт-Петербурге всё ещё придется придерживаться старых правил — там продолжают требовать подтверждения оплаченных бронирований. Причины различий в подходах разных дипломатических миссий одной страны не были разъяснены.

Также сообщается, что число российских туристов в Японии удвоилось, и визы становятся все более востребованными, что приводит к образованию очередей.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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