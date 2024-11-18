130 хомяков вывели из строя Airbus A320 в Португалии

В Португалии произошел интересный инцидент с самолётом Airbus A320 авиакомпании TAP Airlines, который был выведен из строя из-за ста хомяков, сообщает "Туристер".
На борту воздушного судна перевозили около 130 хомяков, отправлявшихся на Азорские острова. Во время полета грызуны сумели выбраться из своих клеток, находящихся в грузовом отсеке.
Поскольку поймать их сразу не удалось, рейс задержался на островах. Хомяки повредили кабели, обшивку и другие элементы конструкции самолёта. Несмотря на попытки службы аэропорта, еще 16 хомяков остаются внутри самолета.
В авиакомпании считают, что грызуны смогли вырваться на свободу из-за несоответствия клеток требованиям, установленным для транспортировки животных.
Португа́лия — государство в Юго-Западной Европе, самое западное государство в континентальной Европе. Территория — 92 225 км², численность населения — 10 467 366 человек.
Хомяки́ (лат. Cricetinae) — подсемейство грызунов семейства хомяковых.
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