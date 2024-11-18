Тревел-блогер рассказал про уникальную молодёжную культуру Южной Кореи, которая его удивила

Путешественник Алексей Кутовой в своём блоге "Кутовой про путешествия" на платформе "Дзен" поделился необычными традициями Южной Кореи, которые могут удивить россиян, сообщает Qyzyq. kz.
Одной из первых особенностей, которую он заметил, стало широкое использование ножниц на кухне. В корейских ресторанах эти инструменты часто подают вместе с блюдами, предоставляя возможность гостям самостоятельно нарезать свою еду.
Кроме того, автор обратил внимание на уникальную культуру косметических процедур, распространённую среди офисных работников. Многие из них используют обеденное время для "экспресс"-процедур, таких как уходовые маски и инъекции витаминов.
Кутовой также отметил, что молодёжь предпочитает ходить на свидания в компании друзей. Это позволяет избежать неловкости и создает возможность для взаимодействия между всеми участниками.
Другой интересной корейской традицией являются совместные походы и восхождения на горы в выходные. Хотя для россиян такая активность может показаться трудной, для корейцев это отличный способ поддерживать физическую форму и дух в тонусе.
Блогер также подчеркнул, что корейцы отличаются особой вежливостью и уважением в общении. Они склоняются и выполняют полупоклоны в ходе разговоров, а предметы передаются с обеих рук, что символизирует уважение.
Среди других необычных обычаев, поражающих иностранцев, можно выделить использование зонтиков вместо солнечных очков и посещение тематических кафе с животными.
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