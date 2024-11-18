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Тревел-блогер рассказал про уникальную молодёжную культуру Южной Кореи, которая его удивила

1:41
Туризм

Путешественник Алексей Кутовой в своём блоге "Кутовой про путешествия" на платформе "Дзен" поделился необычными традициями Южной Кореи, которые могут удивить россиян, сообщает Qyzyq. kz.

Тревел-блогер рассказал про уникальную молодёжную культуру Южной Кореи, которая его удивила
Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, CC BY 2.0

Одной из первых особенностей, которую он заметил, стало широкое использование ножниц на кухне. В корейских ресторанах эти инструменты часто подают вместе с блюдами, предоставляя возможность гостям самостоятельно нарезать свою еду.

Кроме того, автор обратил внимание на уникальную культуру косметических процедур, распространённую среди офисных работников. Многие из них используют обеденное время для "экспресс"-процедур, таких как уходовые маски и инъекции витаминов.

Кутовой также отметил, что молодёжь предпочитает ходить на свидания в компании друзей. Это позволяет избежать неловкости и создает возможность для взаимодействия между всеми участниками.

Другой интересной корейской традицией являются совместные походы и восхождения на горы в выходные. Хотя для россиян такая активность может показаться трудной, для корейцев это отличный способ поддерживать физическую форму и дух в тонусе.

Блогер также подчеркнул, что корейцы отличаются особой вежливостью и уважением в общении. Они склоняются и выполняют полупоклоны в ходе разговоров, а предметы передаются с обеих рук, что символизирует уважение.

Среди других необычных обычаев, поражающих иностранцев, можно выделить использование зонтиков вместо солнечных очков и посещение тематических кафе с животными.

Уточнения

Респу́блика Коре́я — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.
 

Культу́ра — сложившиеся у людей ценности, нормы, обычаи, верования и обряды, знания и умения, техника и технологии, способы мышления, деятельности, взаимодействия и коммуникации.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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