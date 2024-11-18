Как Салехард стал символом комфорта — блогер рассказал про инновации для жителей города на Северном полярном круге

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Русский блогер, совершивший поездку в Салехард, административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа, был поражён современными изменениями в этом городе, сообщает "Новороссия". Он отметил обновление жилого фонда, удобные остановки и инновационные решения для людей с ограниченными возможностями.

Фото: web.archive.org by msdte, CC BY 3.0

Автор признался, что его стереотипы о российских городах в Арктическом регионе были разрушены.

Он рассказал о процессе активного обновления жилищного фонда, когда горожан переселяют в новые дома, а старые двухэтажные здания и панельки 1970-х годов постепенно сносятся. По его наблюдениям, центр Салехарда выглядит современно и ухоженно: остановки общественного транспорта отапливаемые, пешеходная улица оборудована комфортными скамейками с подогревом, а новостройки радуют глаз яркими фасадами и креативными муралами.

Кроме того, блогер обратил внимание на установку у входа в департамент социальной защиты табло для слабовидящих и слабослышащих граждан, которое помогает получить нужную информацию или запросить сопровождение для визита к чиновникам.

"Я остался под приятным впечатлением от Салехарда", — резюмировал он.

Уточнения

Салеха́рд — город в России, расположенный в низовьях реки Оби (186 км от Карского моря) на Полярном круге, в 135 км к востоку от Воркуты.



Техноло́гия — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.

