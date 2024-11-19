Всемирная туристическая организация (WTO) составила ежегодный рейтинг, в котором кипрские деревни Калопанайотис и Писсури были признаны одними из лучших туристических направлений в мире, сообщает omegalive.
"Туризм играет ключевую роль в поддержке инклюзивности, помогая сельским общинам сохранять и популяризировать своё богатое культурное наследие, а также способствуя устойчивому развитию", — подчеркнул Генеральный секретарь WTO Зураб Пололикашвили.
Программа по развитию сельского туризма стартовала в 2021 году. Её цель — сохранение природных ландшафтов, культурного наследия, традиционных ценностей и уникальной гастрономии регионов. В этом году из 260 кандидатов из 60 стран были выбраны 55 лучших деревень.
В 2024 году лидерами по количеству лучших туристических деревень стали Китай (семь деревень), Перу (пять деревень) и Аргентина (четыре деревни).
Респу́блика Кипр — островное государство на Ближнем Востоке (хотя вне географических критериев может считаться частью Европы), в восточной части Средиземного моря.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.