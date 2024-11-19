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Кипрские деревни Калопанайотис и Писсури признаны лучшим туристическим направлением

1:05
Туризм

Всемирная туристическая организация (WTO) составила ежегодный рейтинг, в котором кипрские деревни Калопанайотис и Писсури были признаны одними из лучших туристических направлений в мире, сообщает omegalive.

Кипрские деревни Калопанайотис и Писсури признаны лучшим туристическим направлением
Фото: Фото: freepik. com/wirestock (License: Free)

"Туризм играет ключевую роль в поддержке инклюзивности, помогая сельским общинам сохранять и популяризировать своё богатое культурное наследие, а также способствуя устойчивому развитию", — подчеркнул Генеральный секретарь WTO Зураб Пололикашвили.

Программа по развитию сельского туризма стартовала в 2021 году. Её цель — сохранение природных ландшафтов, культурного наследия, традиционных ценностей и уникальной гастрономии регионов. В этом году из 260 кандидатов из 60 стран были выбраны 55 лучших деревень.

В 2024 году лидерами по количеству лучших туристических деревень стали Китай (семь деревень), Перу (пять деревень) и Аргентина (четыре деревни).

Уточнения

Респу́блика Кипр — островное государство на Ближнем Востоке (хотя вне географических критериев может считаться частью Европы), в восточной части Средиземного моря.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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