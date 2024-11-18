Туристы не попали на круиз по Енисею из-за нехватки мест

Жительница Красноярска и ее родственники не смогли попасть на круиз по Енисею из-за нехватки мест, сообщает "Tourdom".
Команда теплохода объявила, что пенсионеры с социальными картами пройдут на борт в первую очередь.
На судно попало около 60 человек, хотя вместимость составляет 100 пассажиров.
Остальным желающим было отказано в посадке.
Турпоток из Китая вырос в 7 раз, обострив недобросовестную конкуренцию.
Министерство экономического развития РФ формирует списки туроператоров для приема туристических групп из Китая и Ирана на 2025 год.
Компания, осуществляющая круиз, не имеет права отказывать пассажирам в посадке при наличии свободных мест.
Жительница Красноярска обратилась в суд, требуя компенсацию морального вреда.
В итоге стороны пришли к мировому соглашению, и компания выплатит пассажирам 24 тыс. рублей.
Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
Енисе́й — река в Тыве, Хакасии и Красноярском крае, одна из самых длинных и полноводных рек мира и России.
Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?