Туристы не попали на круиз по Енисею из-за нехватки мест

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жительница Красноярска и ее родственники не смогли попасть на круиз по Енисею из-за нехватки мест, сообщает "Tourdom".

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksander Kaasik is licensed under Creative Commons

Команда теплохода объявила, что пенсионеры с социальными картами пройдут на борт в первую очередь.

На судно попало около 60 человек, хотя вместимость составляет 100 пассажиров.

Остальным желающим было отказано в посадке.

Турпоток из Китая вырос в 7 раз, обострив недобросовестную конкуренцию.

Министерство экономического развития РФ формирует списки туроператоров для приема туристических групп из Китая и Ирана на 2025 год.

Компания, осуществляющая круиз, не имеет права отказывать пассажирам в посадке при наличии свободных мест.

Жительница Красноярска обратилась в суд, требуя компенсацию морального вреда.

В итоге стороны пришли к мировому соглашению, и компания выплатит пассажирам 24 тыс. рублей.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Енисе́й — река в Тыве, Хакасии и Красноярском крае, одна из самых длинных и полноводных рек мира и России.

