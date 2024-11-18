Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно заквасить капусту: лайфхаки от опытных кулинаров
Удивительное свойство сахара: как сделать свёклу аппетитной за считанные минуты
Как Салехард стал символом комфорта — блогер рассказал про инновации для жителей города на Северном полярном круге
Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России за 2024 год
Практическое значение исследования для спорта и музыки
Дерматолог рассказала, можно ли остаться без волос, если ходить в морозы без шапки
Секреты создания идеального субстрата для орхидей
Иосиф Пригожин высказался о возможном возвращении Пугачёвой в Россию
Никогда больше не путайте крокодила с аллигатором — учим отличать

Туристы не попали на круиз по Енисею из-за нехватки мест

1:02
Туризм

Жительница Красноярска и ее родственники не смогли попасть на круиз по Енисею из-за нехватки мест, сообщает "Tourdom".

Туристы не попали на круиз по Енисею из-за нехватки мест
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksander Kaasik is licensed under Creative Commons

Команда теплохода объявила, что пенсионеры с социальными картами пройдут на борт в первую очередь.

На судно попало около 60 человек, хотя вместимость составляет 100 пассажиров.

Остальным желающим было отказано в посадке.

Турпоток из Китая вырос в 7 раз, обострив недобросовестную конкуренцию.

Министерство экономического развития РФ формирует списки туроператоров для приема туристических групп из Китая и Ирана на 2025 год.

Компания, осуществляющая круиз, не имеет права отказывать пассажирам в посадке при наличии свободных мест.

Жительница Красноярска обратилась в суд, требуя компенсацию морального вреда.

В итоге стороны пришли к мировому соглашению, и компания выплатит пассажирам 24 тыс. рублей.

 

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Енисе́й — река в Тыве, Хакасии и Красноярском крае, одна из самых длинных и полноводных рек мира и России. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Авто
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов Аудио 
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Туризм
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте Аудио 
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда Аудио 
Популярное
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение

Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?

Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Лондоны-Парижи смазали лыжи. Почему Запад дал задний ход в истории с ударами вглубь России Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова 6 вариантов, 2 ядерных: чем и как Россия ответит на удары ATACMS и Scalp Олег Володин
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Последние материалы
Учёные раскрыли, возможно ли обратить поседение волос вспять
Ошибки при выборе штор, которые портят интерьер
Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим
В США высказались о мощи нового китайского гиперзвукового БПЛА
Почему организм сопротивляется потере веса и ожирению? Ответ найден
Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
В России не поддержали законопроект об увеличении максимального дохода самозанятых
Туристы не попали на круиз по Енисею из-за нехватки мест
В чём нужно встречать новый 2025 год — год Зелёной Деревянной Змеи?
Подкормки для земляники, о которых садоводы не рассказывают — получите рекордный урожай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.