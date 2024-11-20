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В Астрахани с 1 января 2025 года введут туристический налог

1:37
Туризм

В Нижнем Поволжье приняли решение взимать плату с туристов. В столице Астраханской области было принято решение о введении нового сбора. Депутаты местного парламента утвердили введение туристического налога в Астрахани, который начнет действовать с 1 января 2025 года.

В Астрахани с 1 января 2025 года введут туристический налог
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, CC0

Туристы будут оплачивать этот налог вместе с проживанием в отелях и иных местах размещения — сумма будет включена в стоимость номера. Отельеры же будут отвечать за перечисление собранных средств в городской бюджет.

Размер платежа будет зависеть от стоимости выбранного места проживания. Ставка налога едина для всех регионов страны: в 2025 году она составит 1%, в 2026-м — 2%, и так поэтапно увеличиваясь до 2029 года, когда достигнет 5%. Тем не менее, минимальная плата для туристов установлена в размере 100 рублей за каждый день пребывания, вне зависимости от уровня комфорта — будь то хостел или люксовый отель. Платить больше возможно, но меньше этой суммы — нет.

Существуют категории граждан, освобождённые от уплаты туристического налога. К ним относятся ветераны, люди с инвалидностью, Герои Труда и некоторые другие группы населения. Региональные власти имеют право добавлять новые категории к этому списку по своему усмотрению.

Однако в Астрахани на данный момент никаких изменений в перечень льготников не вносилось.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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