Проект на Курилах - новый стандарт зимнего туризма

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

На форуме MICE Excellence Forum в Москве, крупнейшем событии для организаторов деловых и корпоративных мероприятий, презентовали новый проект — глэмпинг премиум-класса "Кунашир Резорт и СПА". Этот комплекс расположен в живописных лесах острова Кунашир и предлагает своим гостям комфортные модульные домики с видом на природу, СПА-услуги, гастрономическое меню из локальных продуктов и интересные экскурсионные программы.

Фото: Wikimedia Commons by Екатерина Васягина is licensed under Public domain

Как отметили представители Министерства туризма Сахалинской области, презентация была направлена на популяризацию зимнего туризма на Курилах. Создатели глэмпинга подчеркнули, что острова остаются привлекательными для отдыха круглый год.

Проект был реализован на средства гранта в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", целью которого является развитие внутреннего туризма в России.

2024 год стал особенно успешным для делового туризма на Сахалине, чему способствовало проведение множества мероприятий федерального уровня. Это позволило объединить работу и отдых, сделав регион востребованным направлением среди деловых путешественников.

Уточнения

Кури́льские острова́ (айн Чупка, Тюпка, Цюпка /север.-кур./, Цюпука /южн.-кур./, вкупе с Камчаткой — «место восхода солнца», а также Курумиси, «людская земля»; яп. 千島列島 Тисима рэтто: — «архипелаг тысячи островов»), также известные как Кури́лы, — цепь островов вулканического происхождения между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, отделяющая Охотское море от Тихого океана чуть выпуклой в сторону океана дугой.



Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

