Раскрываем секреты экономии на жильё во время поездок

2:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествия — это всегда захватывающе, но иногда расходы на проживание могут значительно ударить по бюджету. К счастью, есть множество способов сэкономить на жилье, сохранив при этом комфорт и удобство. Вот несколько лайфхаков, которые помогут вам сократить затраты на проживание во время ваших путешествий.

Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, PDM

1. Выбирайте хостелы

Хостелы — это популярный вариант среди бюджетных путешественников. Они предлагают доступные цены и обычно включают в себя общие кухни, лаунджи и другие удобства. Многие хостелы также организуют мероприятия и экскурсии, что позволяет познакомиться с другими путешественниками и узнать больше о местном сообществе.

2. Ищите акции и скидки

Многие отели и платформы бронирования предлагают специальные предложения и скидки. Подписывайтесь на рассылки отелей и следите за акциями на сайтах агрегаторов. Иногда можно найти отличные предложения на последние минуты или в низкий сезон.

3. Путешествуйте в межсезонье

Цены на жилье сильно зависят от сезона. Путешествуя в межсезонье, когда спрос ниже, вы можете существенно сэкономить. Плюс, в это время меньше туристов, что делает поездку более комфортной и спокойной.

4. Рассмотрите варианты обмена жильем

Это отличная возможность пожить в доме местного жителя и узнать больше о культуре и обычаях страны. Вы также можете предложить своё жилье в обмен на проживание в другой стране.

5. Проживание в кемпингах

Кемпинги — это недорогой и экологичный способ проживания. Во многих странах есть хорошо оборудованные кемпинги с удобствами, такими как душевые кабины, кухни и прачечные. Это идеальный вариант для тех, кто любит природу и активный отдых.

6. Пользуйтесь программами лояльности

Многие сети отелей и сервисов бронирования предлагают программы лояльности, которые позволяют накапливать баллы и получать скидки на будущие бронирования. Регулярно пользуясь одной и той же сетью, вы сможете сэкономить значительные суммы.

Используя эти лайфхаки, вы сможете снизить расходы на проживание и направить сэкономленные средства на другие аспекты вашей поездки, будь то экскурсии, рестораны или покупки сувениров. Главное — планировать заранее и быть гибким в своих предпочтениях.

Уточнения

Хостел (англ. hostel «общежитие») — система размещения, предоставляющая своим постояльцам на короткий или длительный срок жильё, представляющее собой, как правило, спальное место без дополнительных удобств в комнате.

