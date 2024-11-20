В России рассматривается инициатива полного запрета на навязывание допуслуг при приобретении билетов

Роспотребнадзор выступил с инициативой данного законопроекта, который уже получил поддержку правительственной комиссии. Планируется внести изменения в закон "О защите прав потребителей".
Законопроект предусматривает запрет для продавцов автоматически отмечать согласие потребителя на покупку дополнительных товаров или услуги, выражая такое согласие от лица потребителя, а также создавать условия, подразумевающие предварительное согласие покупателя.
Авиакомпании не проявляют желания добровольно прекратить практику навязывания платных услуг.
В ходе бронирования — билеты нередко дорожают на сотни, а иногда и тысячи рублей из-за добавления различных дополнительных услуг без уведомления покупателя. Хотя снять эти галочки возможно, но многие пассажиры могут упустить этот момент или столкнуться с трудностями при попытке отказаться от ненужных услуг. В результате они вынуждены оплачивать страхование, выбор места и прочие необязательные опции.
NordStar, "Красавиа", "ИрАэро", "Уральским авиалиниям" и "Победе" уже было настоятельно рекомендовано прекратить автоматическое включение платных опций в процесс бронирования. Первые две компании выполнили эту рекомендацию, тогда как "ИрАэро" продолжает автоматически предлагать платное место и включать страхование, "Уральские авиалинии" добавляют страхование и питание, а "Победа" — услугу СМС-информирования.
Роспотребнадзор — федеральный орган исполнительной власти осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.