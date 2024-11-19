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95% отменённых туров в Абхазию приходится на летний сезон

1:23
Туризм

С 15 по 17 ноября число аннуляций туров в Абхазию увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). У отдельных компаний до 95% отмен приходится на поездки, запланированные на лето.

95% отменённых туров в Абхазию приходится на летний сезон
Фото: Wikimedia Commons by Hons084 is licensed under Public domain

По данным туроператоров, в летний сезон 2024 года в Абхазию могли бы отправиться до 1,6 млн туристов из России, что на 6-7% больше показателей прошедшего высокого сезона. Однако текущие беспорядки и политическая нестабильность заставляют многих пересматривать планы. Пока что около 100-120 тысяч человек успели запланировать отдых в Абхазии на лето.

Ситуация с новогодними турами выглядит иначе. Туроператоры отмечают, что объём аннуляций по этому направлению остаётся на стандартном уровне. По предварительным данным, на период с 26 декабря по 10 января продано до 80% путёвок, что предполагает ожидаемый поток в 60-70 тысяч человек, включая организованных туристов и самостоятельных путешественников.

Аннуляции затрагивают и ближайшие поездки, однако их масштабы пока не столь значительны, добавляют в АТОР.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Туризм в России — динамично развивающаяся отрасль экономики России, в которой занято более 500 тысяч человек.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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