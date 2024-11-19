Строительство быстровозводимого терминала в Иркутске завершено, но ввод в эксплуатацию не разрешён

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Прокуратура запретила ввод в эксплуатацию терминала из-за нарушений градостроительных норм. Аэропорт оспаривает это решение, утверждая, что экспертиза признала здание некапитальным строением.

Фото: www.freepik.com

Суд примет окончательное решение 26 ноября.

В 2023 году началось строительство пассажирского павильона "Прилёт", запланированного на завершение в 2024-м. Несмотря на первоначальные сомнения, готовое здание выглядит лучше, чем на проекте.

Аэропорт Иркутска ожидает рекордный пассажиропоток в этом году, превышающий 4 миллиона человек, — такой показатель не наблюдался с советских времен. Новый модульный терминал необходим.

Компания отмечает, что рост пассажиропотока требует расширения площадей для комфортного обслуживания пассажиров.

Пассажиры ранее уже замечали, что аэропорт Иркутска испытывает трудности с обработкой увеличивающегося числа путешественников. Еще в 2023 году действующий терминал был переполнен. В тот год аэропорт обслужил около 3,8 миллиона человек, а в текущем году количество пассажиров продолжает расти.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — «воздух» и лат. portus — «гавань, место посадки, пристань») — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок.

