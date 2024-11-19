Аэропорты поддерживают инициативу обмена книгами

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

В аэропорту Южно-Сахалинска появился особый стеллаж. На втором этаже терминала, рядом со стойками паспортного контроля, разместилось светящееся книжное дерево. Каждый пассажир может выбрать себе книгу для полета или оставить свою на общей полке.

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Инициативу буккроссинга поддерживает и аэропорт Казани. Недавно они обновили книжный стеллаж, расположенный в Терминале 1А (второй этаж, зона внутренних вылетов). Пассажиры могут взять книги с собой в путешествие, а после прочтения передать их другим читателям или оставить в доступном общественном месте.

Каждой книге назначается индивидуальный код, позволяющий отслеживать её маршрут путешествия через интернет.

Уточнения

Ю́жно-Сахали́нск — город на Дальнем Востоке России, в южной части острова Сахалин.

