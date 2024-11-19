Аэрофлот увеличит зарплаты бортпроводникам

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Начиная с 1 марта 2025 года, зарплата бортпроводников вырастет в среднем на 30%. Одновременно планируется пересмотреть систему оплаты труда, включая увеличение базовых окладов, повышение ставок за выполненное количество рейсов ("налёт") и введение новых надбавок за улучшение показателей производительности труда.

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

Заработная плата за полный отработанный месяц будет рассчитываться следующим образом:

При налёте 60 ч. в месяц зарплата для бортпроводников будет составлять 138 тысяч рублей, а для бортпроводников, выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем — 178 тысяч рублей.

При налёте 65 часов в месяц заработная плата для бортпроводников составит 151 тысячу рублей, а для тех, кто постоянно выполняет функции руководства кабинным экипажем, — 194 тысячи рублей.

При налёте 85 часов в месяц зарплата бортпроводников составит 185 тысяч рублей, а для тех, кто постоянно выполняет функции руководства кабинным экипажем, — 242 тысячи рублей.

Принятие решения о повышении заработной платы сделает работу бортпроводника более привлекательной и стабильной.

Уточнения

Бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте.

