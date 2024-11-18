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Россиянам назвали пять лучших направлений для путешествия в Новый год

2:29
Туризм

В 2025 году россиян ожидают целых 11 дней новогодних праздников: с 29 декабря по 8 января. Многие захотят провести хотя бы часть этого времени не дома, а в путешествии как по России, так и за её пределами. При этом можно найти множество экономичных вариантов для отдыха.

Россиянам назвали пять лучших направлений для путешествия в Новый год
Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, CC BY 2.0

Мурманская область

Стоимость: Билеты в Мурманск и обратно обойдутся приблизительно в 20 000 рублей, а проживание в отеле стоит около 6 000 рублей в сутки. В итоге недельный отдых на троих выйдет примерно в 100 000 рублей.

Что посмотреть: Зимой очень логично отправиться на север. В это время года в Мурманске и его окрестностях открывается возможность увидеть северное сияние, покататься на собачьих упряжках или на упряжках с оленями, а также понаблюдать за китами.

Карелия

Стоимость: Билет до Петрозаводска в обе стороны стоит порядка 17 000 рублей, а отель — 7 000 рублей за ночь. В итоге на недельный отдых для троих потребуется около 100 000 рублей.

Что посмотреть: Зимы в Карелии холодные и снежные, а январь — самый морозный месяц, когда температура может падать до -30 градусов. Озера замерзают, а леса покрываются толщей снега, создавая живописные зимние пейзажи.

Домбай, Карачаево-Черкессия

Стоимость: Перелет в Минеральные Воды обойдется примерно в 19 000 рублей, а номер в гостинице стоит около 6 000 рублей. Таким образом, недельный отдых на троих также обойдется примерно в 100 000 рублей.

Что посмотреть: Домбай — это известный горнолыжный курорт, который привлекает тысячи лыжников и сноубордистов своими маршрутами общей протяжённостью почти 20 км, комфортными склонами.

Тбилиси, Грузия

Как добраться: Российские туристы могут находиться в стране без визы в течение года, главное, чтобы у них был действующий заграничный паспорт.

Стоимость: Билеты до Тбилиси и обратно стоят около 32 000 рублей, а номер в гостинице можно забронировать примерно за 4 000 рублей в день. В конечном итоге всё путешествие обойдется приблизительно в 125 000 рублей на троих за неделю.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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