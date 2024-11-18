В Хельсинки открылось необычное "умное" кафе без сотрудников

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В столице Финляндии городе Хельсинки открылось необычное кафе, в котором нет сотрудников.

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, CC BY-SA 4.0

Все подаваемые в нём пирожные и выпечка хранятся в специальных "умных холодильниках". Если кто-то захочет купить десерт, то он должен выбрать его на экране, оплатить, и тогда холодильник откроется автоматически. У каждого товара свой код, который считывается системой, обмануть систему не получится.

Владелицей этого "умного” кафе Cakery является Валентина Демидова, которая переехала из России в Финляндию несколько лет назад.

Уточнения

Кафе́ (от фр. café; буквально — «кофе») — предприятие общественного питания и отдыха, похожее на небольшой ресторан, но с ограниченным по сравнению с рестораном ассортиментом продукции, также, возможно, — с самообслуживанием.



Техноло́гия (от др.-греч. τέχνη «искусство, мастерство, умение» + λόγος «слово; мысль, смысл, понятие») — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.

