Дальнобойщики поделились лайфхаками для долгих путешествий на автомобиле

Автолюбители, обладающие большим опытом, часто любят хвастаться перед друзьями тем, что способны проехать за раз тысячу или даже полторы тысячи километров.
Однако настоящими мастерами дистанционных поездок являются дальнобойщики, хотя они и не злоупотребляют длительным вождением — это небезопасно и может привести к штрафам.
Дальнобойщики дали рекомендации, которые облегчат жизнь в дороге, сообщает "Рамблер":
Хотя некоторые могут считать эти советы слишком банальными, важно помнить, что в длительных поездках нет мелочей. Каждая из упомянутых рекомендаций заслуживает того, чтобы стать привычкой.
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
Дальнобойщик (англ. long haul truck driver) — просторечное название профессии водителей большегрузных автомобилей (грузовиков, автопоездов, фур), перевозящих грузы на дальние расстояния.
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