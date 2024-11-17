Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты ухода за хойей: как добиться её цветения
Армения получит €300 млн от европейского банка в кредит
Плохой урожай томатов? Избегайте этих решений
Новый способ доставки витаминов в пищу
Как достичь трендового эффекта ягодных губ с помощью макияжа?
Как гармонично обустроить спальню по принципам фэн-шуй
Бывший игрок "Динамо" предложил "Спартаку" продать четверых игроков
Простые сырники, которые очень легко готовить и очень вкусно есть
Ароматный пирог из слоеного теста с яблоками: идеальное лакомство для чаепития

Блогерша поделилась впечатлениями от путешествия в Сербию и рассказала про отношение сербов к русским

1:03
Туризм

Российская путешественница Саша Коновалова рассказала о своих впечатлениях от поездки в Сербию и о том, как местные жители воспринимают русских, сообщает Qyzyq. kz.

Блогерша поделилась впечатлениями от путешествия в Сербию и рассказала про отношение сербов к русским
Фото: flickr.com by freestocks.org, PDM

Во время своего пребывания в столице Сербии, Белграде, Коновалова неоднократно ощущала атмосферу, схожую с российской. Множество указателей и меню в ресторанах были переведены на русский язык, а на улицах она заметила больше российских флагов, чем флагов Евросоюза.

В течение двух недель, проведенных в Сербии, Саша общалась с местными жителями, и каждый из них уверял, что русским здесь рады и ждут с открытыми объятиями.

"В Сербии нет и намека на ту Европу, где нам не рады. Здесь ты чувствуешь себя как дома", — отметила Коновалова.

Кроме того, она рассказала о своих расходах во время поездки: проживание в районе старого города Белграда обошлось ей в 80 тысяч рублей для двоих, включая завтраки.

Уточнения

Се́рбия — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.
 

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Авиация
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Аудио 
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Туризм
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте Аудио 
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда Аудио 
Популярное
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда

Ваш кот дерёт мебель? Это не просто точка когтей! Разбираем основные причины и даём советы, как исправить ситуацию.

Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Последние материалы
Армения получит €300 млн от европейского банка в кредит
Плохой урожай томатов? Избегайте этих решений
Новый способ доставки витаминов в пищу
Как достичь трендового эффекта ягодных губ с помощью макияжа?
Как гармонично обустроить спальню по принципам фэн-шуй
Бывший игрок "Динамо" предложил "Спартаку" продать четверых игроков
Простые сырники, которые очень легко готовить и очень вкусно есть
Ароматный пирог из слоеного теста с яблоками: идеальное лакомство для чаепития
Как вырастить перец чёрный дома: советы и секреты ухода
Учёные впервые полностью оцифровали мозг живого существа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.