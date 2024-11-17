Блогерша поделилась впечатлениями от путешествия в Сербию и рассказала про отношение сербов к русским

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская путешественница Саша Коновалова рассказала о своих впечатлениях от поездки в Сербию и о том, как местные жители воспринимают русских, сообщает Qyzyq. kz.

Фото: flickr.com by freestocks.org, PDM

Во время своего пребывания в столице Сербии, Белграде, Коновалова неоднократно ощущала атмосферу, схожую с российской. Множество указателей и меню в ресторанах были переведены на русский язык, а на улицах она заметила больше российских флагов, чем флагов Евросоюза.

В течение двух недель, проведенных в Сербии, Саша общалась с местными жителями, и каждый из них уверял, что русским здесь рады и ждут с открытыми объятиями.

"В Сербии нет и намека на ту Европу, где нам не рады. Здесь ты чувствуешь себя как дома", — отметила Коновалова.

Кроме того, она рассказала о своих расходах во время поездки: проживание в районе старого города Белграда обошлось ей в 80 тысяч рублей для двоих, включая завтраки.

Уточнения

Се́рбия — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.





Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.



