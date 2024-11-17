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Блогерша рассказала про культурные различия между американками и россиянками

1:40
Туризм

Российская путешественница Марина Ершова посетила Соединенные Штаты и решила поделиться своими впечатлениями о различиях между женщинами в России и Америке, сообщает Gosrf. ru.

Блогерша рассказала про культурные различия между американками и россиянками
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

В своем блоге она обсудила, как культура и социальные условия формируют восприятие женской роли в обеих странах.

Ершова отметила, что в США женщины растут в обстановке, где многие элементы жизни заранее определены. У них есть доступ к таким удобствам, как работа, транспорт и развлечения, однако, по ее мнению, это приводит к недостатку стремления к самосовершенствованию.

"Есть машина, работа, вечерний Netflix и замороженные продукты в холодильнике", — пояснила она, добавив, что многие американские женщины не ощущают необходимости в приготовлении пищи.

В противоположность этому, как считает Ершова, российские женщины часто проявляют независимость и чувство ответственности.

"Они не ожидают, что жизнь предоставит все на блюдечке — напротив, наши женщины способны быть матерями-одиночками", — отметила блогерша, подчеркивая, что, несмотря на трудные обстоятельства, российские женщины не жалуются на свою судьбу.

Кроме того, Ершова высказала мнение о том, что американские женщины недостаточно стремятся к развитию, считая, что они зарабатывают деньги лишь для обеспечения комфортной жизни.

"В общем, ощущается отсутствие интереса к жизни", — добавила она, отметив, что с женщинами из США сложно найти общие темы для разговора.

Уточнения

Культу́ра — сложившиеся у людей ценности, нормы, обычаи, верования и обряды, знания и умения, техника и технологии, способы мышления, деятельности, взаимодействия и коммуникации. 

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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