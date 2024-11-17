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Орфей-2024 в Чечне представил гостям региона лучших вокалистов

1:49
Туризм

В Грозном прошел музыкальный фестиваль-конкурс "Орфей", в котором участвовали 75 вокалистов из различных регионов России и зарубежных стран, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Орфей-2024 в Чечне представил гостям региона лучших вокалистов
Фото: Фото: freepik. com/wirestock (License: Free)

"На протяжении трех дней более 75 участников — лучших вокалистов из России и других стран — соревновались за звание победителей в нескольких номинациях и Гран-при "Орфей-2024". Компетентное жюри, возглавляемое заслуженным артистом и деятелем искусств РФ Николаем Васильевым, объявило победителей среди участников в возрастных категориях 18-25, 25-31 и 32-38 лет", — сказал Кадыров.

Конкурс проходил в Грозном с 13 по 16 ноября и был организован в рамках национального проекта "Культура" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Чеченской Республики.

"Специальный приз от председателя оргкомитета VII международного фестиваля-конкурса "Орфей" получила Валентина Соловьева в номинации "Академический вокал". Специальный приз министра культуры ЧР был вручен Анне Прилепко. Гран-при и денежный приз в 1 млн рублей от Регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова достались Екатерине Ивановой", — добавил Кадыров.

Он также сообщил, что от РОФ были премированы все победители и призеры фестиваля: 500 тыс. рублей за первое место, 300 тыс. рублей за второе и 200 тыс. рублей за третье. Кроме того, каждому члену жюри было выделено по 500 тыс. рублей.

Уточнения

Чечня́ (чечен. Нохчийчоь), официальное название — Чече́нская Респу́блика (чечен. Нохчийн Республика)  — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Рамза́н Ахма́тович (Ахмад-Хаджиевич) Кады́ров — российский государственный, политический и военный деятель, глава Чечни с 5 апреля 2007 (врио 15 февраля — 5 апреля 2007; 25 марта — 5 октября 2016, до 5 апреля 2011 года должность именовалась президент Чеченской республики).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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