Эксперты составили список из пяти худших вариантов одежды для полёта

Эксперты рассказали про пять худших вариантов одежды для перелета, сообщает "Рамблер".
Планирование долгого перелета требует компромисса между стилем и комфортом.
Обтягивающие джинсы могут ограничить циркуляцию крови и вызвать дискомфорт.
Тугие туфли на высоком каблуке не подходят для перелета, вызывают отеки и затрудняют передвижение.
Сложные многослойные наряды могут быть тяжелыми и неудобными, вызывать перегрев и занимать дополнительное место в ручной клади.
Одежда из синтетических тканей препятствуют вентиляции и комфорту, вызывает повышенное потоотделение.
Длинные и облегающие платья могут стеснять движения и затруднять передвижение в салоне.
Выбирайте одежду из натуральных тканей, свободного кроя и удобную обувь для максимального комфорта во время полета.
Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.
Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата.
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