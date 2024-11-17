Эксперты составили список из пяти худших вариантов одежды для полёта

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты рассказали про пять худших вариантов одежды для перелета, сообщает "Рамблер".

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Планирование долгого перелета требует компромисса между стилем и комфортом.

Обтягивающие джинсы могут ограничить циркуляцию крови и вызвать дискомфорт.

Тугие туфли на высоком каблуке не подходят для перелета, вызывают отеки и затрудняют передвижение.

Сложные многослойные наряды могут быть тяжелыми и неудобными, вызывать перегрев и занимать дополнительное место в ручной клади.

Одежда из синтетических тканей препятствуют вентиляции и комфорту, вызывает повышенное потоотделение.

Длинные и облегающие платья могут стеснять движения и затруднять передвижение в салоне.

Выбирайте одежду из натуральных тканей, свободного кроя и удобную обувь для максимального комфорта во время полета.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата.

