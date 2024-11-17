Британцы вышли из ЕС, теперь требуют от иностранцев электронное разрешение на въезд в страну

Некоторые страны годами стоят в очереди, чтобы стать участницей ЕС.
А вот Великобритания в начале 2020 года вышла из ЕС. Она так и не вступили в Шенгенскую зону, не приняла евро в качестве валюты. Она живет в своем ритме. И получила плюсы за счет этого выхода. Да хотя бы такой: не нужно платить взносы в общий бюджет, а они были неравными — страны с высоким ВВП платят больше, то есть являются донорами менее успешных стран-партнеров). Но и без минусов не обошлось — экономика пострадала, появились таможенные барьеры.
Теперь она диктует даже свои правила другим странам, в том числе из ЕС.
К примеру, гражданам ЕС, путешествующим, с апреля 2025 года необходимо получить электронное разрешение на въезд в Великобританию.
Стоит такое электронное разрешение (ETA) 10 фунтов стерлингов, или 11,85 евро, сообщает AutoBild.
Не нужно электронное разрешение, если въезжающий в страну относится к одной из категорий ниже:
— Есть разрешение на проживание, работу или учебу в Великобритании (включая статус постоянного или предварительного постоянного жителя в рамках Программы постоянного проживания в ЕС);
— Является гражданином Великобритании или Ирландии;
— Путешествует с паспортом гражданина Британских заморских территорий;
— Живет на Гернси, Джерси, Мэн и въезжает оттуда.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
Шенгенская зона — пространство из 29 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!