Британцы вышли из ЕС, теперь требуют от иностранцев электронное разрешение на въезд в страну

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Некоторые страны годами стоят в очереди, чтобы стать участницей ЕС.

Фото: wikimedia commons by 0x010C, CC BY-SA 4.0

А вот Великобритания в начале 2020 года вышла из ЕС. Она так и не вступили в Шенгенскую зону, не приняла евро в качестве валюты. Она живет в своем ритме. И получила плюсы за счет этого выхода. Да хотя бы такой: не нужно платить взносы в общий бюджет, а они были неравными — страны с высоким ВВП платят больше, то есть являются донорами менее успешных стран-партнеров). Но и без минусов не обошлось — экономика пострадала, появились таможенные барьеры.

Теперь она диктует даже свои правила другим странам, в том числе из ЕС.

К примеру, гражданам ЕС, путешествующим, с апреля 2025 года необходимо получить электронное разрешение на въезд в Великобританию.

Стоит такое электронное разрешение (ETA) 10 фунтов стерлингов, или 11,85 евро, сообщает AutoBild.

Не нужно электронное разрешение, если въезжающий в страну относится к одной из категорий ниже:

— Есть разрешение на проживание, работу или учебу в Великобритании (включая статус постоянного или предварительного постоянного жителя в рамках Программы постоянного проживания в ЕС);

— Является гражданином Великобритании или Ирландии;

— Путешествует с паспортом гражданина Британских заморских территорий;

— Живет на Гернси, Джерси, Мэн и въезжает оттуда.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.





Шенгенская зона — пространство из 29 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.

