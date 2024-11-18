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Новый патруль в Шерегеше вызвал волну критики

1:24
Туризм

На склонах популярного горнолыжного курорта Шерегеш появились первые лыжники, хотя официальное открытие сезона запланировано на 23 ноября. Уже в эти выходные трассы стали доступны для катания. Одним из новшеств сезона стало введение горного патруля, задача которого — следить за безопасностью отдыхающих. Одновременно начали действовать новые правила для инструкторов: теперь они обязаны проходить аккредитацию для официальной работы с новичками.

Новый патруль в Шерегеше вызвал волну критики
Фото: Wikimedia Commons by Staselnik is licensed under Public domain

Однако появление горного патруля вызвало дискуссии среди опытных райдеров и инструкторов. В тематических группах соцсетей участники активно обсуждают уровень подготовки сотрудников новой службы.

«Как этот человек может оказать помощь? У него даже рации для вызова спасателей нет», — делятся мнением профессионалы.  

Другие настроены ещё более скептически: «Ожидал увидеть серьёзных людей, а здесь стиль катания… ну, разве что на уровне мастера спорта», — пишет один из участников обсуждения.  

Некоторые инструкторы отмечают, что навыки членов патруля не внушают доверия: «Такую технику можно поставить на первом занятии через два-три часа. Он даже обычного лыжника не догонит, не говоря уже об инструкторах».

Уточнения

Шерегеш (шор  Шерегеш) — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области — Кузбасса у подножия горы Зелёная.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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