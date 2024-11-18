Теперь без пересадок: как доехать из Минска в Мюнхен за сутки

Теперь добраться из столицы Беларуси в сердце Баварии станет ещё проще. Ведь с 6 декабря 2024 года стартуют прямые автобусные рейсы из автовокзала Минска в Мюнхен.
Рейсы будут отправляться каждую пятницу в 12:00 с автовокзала «Центральный», а прибытие в Мюнхен будет запланировано на субботу в 14:00.
Новый маршрут рассчитан на удобство пассажиров, предоставляя комфортные условия в дороге.
Этот способ путешествия станет отличным вариантом как для туристов, так и для тех, кто направляется по делам.
Автобусный рейс позволяет не только избежать пересадок, но и насладиться живописными видами Европы.
Мю́нхен (нем. München) — город на реке Изар, на юге Германии, в федеральной земле Бавария, является крупнейшим городом Баварии и третьим, после Берлина и Гамбурга, городом Германии, название города произошло от древневерхненемецкого Munichen — «у монахов».
Минск (бел. Мінск) — столица и крупнейший город Белоруссии, административный центр Минской области и Минского района, название города произошло от реки Меня (Менка), которая была притоком Птичи.
Из перечня параллельного импорта исключили автокомпоненты Kia и Hyundai. Нововведение вступит в силу через полгода, повлияет ли это на рынок?