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Теперь без пересадок: как доехать из Минска в Мюнхен за сутки

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Туризм

Теперь добраться из столицы Беларуси в сердце Баварии станет ещё проще. Ведь с 6 декабря 2024 года стартуют прямые автобусные рейсы из автовокзала Минска в Мюнхен. 

Теперь без пересадок: как доехать из Минска в Мюнхен за сутки
Фото: commons.wikimedia.org by High Contrast, CC BY 3.0

Рейсы будут отправляться каждую пятницу в 12:00 с автовокзала «Центральный», а прибытие в Мюнхен будет запланировано на субботу в 14:00.

Новый маршрут рассчитан на удобство пассажиров, предоставляя комфортные условия в дороге.

Этот способ путешествия станет отличным вариантом как для туристов, так и для тех, кто направляется по делам.

Автобусный рейс позволяет не только избежать пересадок, но и насладиться живописными видами Европы. 

Уточнения

Мю́нхен (нем. München) — город на реке Изар, на юге Германии, в федеральной земле Бавария, является крупнейшим городом Баварии и третьим, после Берлина и Гамбурга, городом Германии, название города произошло от древневерхненемецкого Munichen — «у монахов».

Минск (бел. Мінск) — столица и крупнейший город Белоруссии, административный центр Минской области и Минского района, название города произошло от реки Меня (Менка), которая была притоком Птичи.  

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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