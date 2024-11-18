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Липецкие туристы отсудили у РЖД деньги за опоздание поезда

1:20
Туризм

Туристы из Липецка добились компенсации от РЖД за сорванную поездку на "Сапсан". Ситуация сложилась из-за того, что их поезд из Липецка в Москву прибыл с опозданием на полтора часа из-за поломки локомотива. К этому моменту скоростной поезд до Санкт-Петербурга уже отправился, а пассажиры остались без возможности продолжить путь.

Липецкие туристы отсудили у РЖД деньги за опоздание поезда
Фото: Wikimedia Commons by ragnaroek is licensed under Public domain

Туристы были вынуждены сдать билеты на "Сапсан", но из заплаченных 29 тысяч рублей им вернули лишь 8 тысяч. Чтобы не нарушать свои планы, они купили новые билеты на ближайший рейс за 32 тысячи рублей. После этого путешественники обратились к РЖД с претензией, но добровольно возвращать деньги компания отказалась.

В итоге дело дошло до суда. Мировой судья признал, что убытки туристов возникли по вине перевозчика, который ненадлежащим образом выполнил свои обязательства. Суд обязал РЖД компенсировать пассажирам 24,5 тыс. рублей прямых убытков, выплатить 4 тыс. рублей за моральный вред, 14 тыс. рублей штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования, а также начислил 175 рублей штрафа за опоздание состава.

Уточнения

ЭВС «Сапсан» (Velaro RUS) — высокоскоростные электропоезда из семейства электропоездов «Velaro» производства компании «Siemens», приобретённые ОАО «РЖД» для эксплуатации на российских высокоскоростных железных дорогах (одна железнодорожная линия Санкт-Петербург — Москва на Октябрьской железной дороге, протяжённость 650 км).

Ли́пецк — город в России, административный центр Липецкой области.

Хо́лдинг «Росси́йские желе́зные доро́ги» (полное наименование — открытое акционерное общество «Росси́йские желе́зные доро́ги» (ОАО «РЖД») — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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