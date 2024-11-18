Доломитовые Альпы: горнолыжный курорт будущей Олимпиады

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Доломитовые Альпы в северной части Италии — это место, которое должен посетить каждый, кто увлечён лыжным спортом.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergei Kazantsev, CC BY-SA 3.0

Регион, граничащий с Австрией, славится крупнейшей в мире сетью лыжных склонов и подъёмников, протяжённостью более 1200 километров.

Особого внимания заслуживает курорт Кортина-д'Ампеццо, расположенный в регионе Венето. Это живописное место не только популярно среди туристов, но и известно как будущая арена для проведения зимних Олимпийских игр 2026 года.

Кортина предлагает более 140 километров лыжных трасс, подходящих для всех уровней подготовки, от новичков до профессионалов.

Помимо лыжного спорта, здесь можно попробовать катание на сноуборде, беговые лыжи, а также катание на санях и коньках. Среди популярных горнолыжных зон — Фалория, Покол-Тофана и Чинкве-Торри.

Однако Кортина-д'Ампеццо привлекает туристов не только зимой. В тёплое время года здесь можно отправиться в пеший поход по 300-километровым тропам, насладиться видами Альпе-ди-Сиузи — крупнейшего в Европе высокогорного луга, или исследовать природный парк Ампеццо-Доломити.

Для любителей приключений доступны маршруты по виа феррата, ведущие к труднодоступным уголкам природы.

Курорт также славится своей кухней и шопингом. Среди лучших ресторанов — отмеченные звёздами Мишлен Tivoli и Baita Piè Tofana, предлагающие изысканные блюда с местным колоритом.

Не забудьте попробовать канедерли — уникальные хлебные клецки региона. Главная торговая улица Кортины, Корсо Италия, порадует изобилием дизайнерских магазинов, ремесленных лавок и уютных кафе.

Уточнения

Кортина-д’Ампеццо — итальянский город в провинции Беллуно региона Венето, зимний курорт в Доломитовых Альпах.



Доломи́товые А́льпы (итал. Dolomiti, нем. Dolomiten) — горный массив в Восточных Альпах, входят в систему Южных Известняковых Альп. Массив располагается в северо-восточной части Италии на территории провинций Беллуно, Больцано, Порденоне, Тренто и Удине. Протяжённость системы составляет около 150 км, высшая точка — гора Мармолада (3342 м).

