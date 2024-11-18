Как новые визовые правила ударят по туризму Черногории

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Черногория планирует ввести визовый режим для граждан России, Беларуси и Китая.

Фото: Wikipedia by Marcin Konsek , CC BY-SA 4.0

Это связано с необходимостью соблюдать шенгенские визовые правила в рамках подготовки страны к вступлению в Евросоюз, сообщает портал DАН со ссылкой на источники в правительстве.

На данный момент россияне могут находиться в Черногории без виз до 30 дней.

Затем многие прибегают к практике бордеррана — пересекают границу с соседними странами, такими как Сербия или Босния и Герцеговина, а затем возвращаются для начала нового 30-дневного периода.

Если визовый режим будет введён, такая схема станет невозможной, что усложнит длительное пребывание граждан РФ в стране.

Черногория остаётся одним из популярных направлений для отдыха, особенно среди россиян. Туризм приносит значительную часть доходов государству, и введение виз может снизить поток туристов, что повлияет на местный бизнес.

Похожую инициативу рассматривают и в Боснии и Герцеговине, где изменения связаны с евроинтеграцией.

Однако Сербия, сосед Черногории, не планирует вводить визы для граждан России, что делает её ещё более привлекательным вариантом для долгосрочного проживания и отдыха.

Уточнения

Черного́рия (черног. Црна Гора / Crna Gora [t͡sŗːnaː ɡǒra]) — государство в Юго-Восточной Европе, на западе Балканского полуострова. Наименьшее по площади и по населению среди славянских государств, а также среди стран Балканского полуострова (без учёта частично признанного Косова).



