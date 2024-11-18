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Халатность на высоте: как самолет летал три недели на грани катастрофы

0:59
Туризм

Самолёт Airbus A380 авиакомпании Qantas провёл в воздухе более 290 часов с посторонним предметом в одном из двигателей.

Халатность на высоте: как самолет летал три недели на грани катастрофы
Фото: commons.wikimedia.org by Davidelit, PDM

Инструмент, забытый техническим персоналом, обнаружили только спустя три недели. Всё это время 34 рейса с пассажирами и экипажем находились в зоне риска.

Австралийское бюро транспортной безопасности провело расследование и пришло к выводу, что причиной инцидента стало халатное отношение сотрудников технической службы.

Эксперты отметили, что ошибка могла привести к катастрофическим последствиям, однако ситуация разрешилась благополучно.

Инцидент подчёркивает важность строгого контроля качества технического обслуживания, особенно для авиалайнеров такого класса.

Прецедент вызвал волну обсуждений в отрасли, и Qantas предстоит пересмотреть свои протоколы для предотвращения подобных случаев.

Уточнения

Airbus А380 — широкофюзеляжный двухпалубный четырёхдвигательный турбореактивный пассажирский самолёт, созданный концерном Airbus S.A.S, вместимость — 525 пассажиров в салоне трёх классов, и 853 пассажира в одноклассной конфигурации.  

Qantas Airways Limited (рус. "Квантас Эруэйс") — самая большая авиакомпания Австралии. Имеет прозвище "Летающий Кенгуру" ("The Flying Kangaroo"). Штаб-квартира авиакомпании находится в Маскоте (пригороде Сиднея).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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