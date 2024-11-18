Гид по контрабанде алкоголя на Мальдивы для отдыха на миллион

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Соотечественники, стремящиеся сэкономить, находят самые неожиданные способы провоза алкоголя на престижный курорт для богатых. Сканеры аэропортов иногда остаются в неведении, ведь спиртное перевозят в самых неожиданных ёмкостях: канистрах, мягких пакетах, детских соках и даже бутылках из-под шампуня. Особой популярностью пользуются многоразовые пакеты с маркетплейсов, которые умудряются выглядеть как одежда при досмотре.

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Это неудивительно, ведь по закону на Мальдивах употребление алкоголя разрешено только в барах и отелях, работающих по системе «всё включено». Однако такие зоны оказываются доступны далеко не всем: стоимость одной бутылки вина варьируется от 12 до 60 тысяч рублей. Такие суммы вынуждают туристов проявлять изобретательность, чтобы избежать крупных трат на отдыхе.

Уточнения

Мальди́вы (официальное название — Мальди́вская Респу́блика (Дивехи Раджжеге Джумхурийя), — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.



Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.

