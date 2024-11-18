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Тёплый источник в Новой Зеландии отдаёт шампанским

1:46
Туризм

Геотермальный источник Шампейн-Пул находится в Новой Зеландии на северном острове Уаи-О-Тапу. Название "Бассейн с шампанским" (Champagne Pool) вызвано обильными выбросами углекислого газа (CO2), что делает воду в источнике похожей на игристое вино.

Тёплый источник в Новой Зеландии отдаёт шампанским
Фото: Wikimedia Commons by Louis Tan is licensed under Public domain

Это горячий термальный источник длиной 65 метров и глубиной 62 метра расположен в 30 км к юго-востоку от Роторуа и около 50 км на северо-запад от Таупо. Оранжевый цвет возник из-за высокой концентрации аурипигмента и антимонита.

Горячий источник образовался после геотермального извержения около 900 лет назад, что в рамках геологии считается небольшим сроком.

Глубинные геотермальные воды под "Бассейном" нагреваются до 260 °C, но температура в самом источнике всего 73-75 °C.

Показатель pH равен 5,5 и стабильно держится на этой отметке благодаря потоку CO2.

В состав газов, в основном, входит CO2, в меньшей степени — азот (N2), метан (CH4), водород (H2), сероводород (H2S) и кислород (O2).

В некоторых исследованиях источник расценивается как потенциальный ареал для жизнеспособных форм микробов. H2, CO2 или O2 могут послужить источником питательной энергии для роста автотрофных метаногенных или водородо-кислородных микроорганизмов.

В "Бассейне с шампанским" было открыто две новых бактерии и новый вид археи.

Уточнения

Шампейн-Пул (англ. Champagne Pool — дословно «бассейн с шампанским») — горячий источник, находящийся в геотермальном регионе Северного острова Новой Зеландии Уаи-О-Тапу. 

Но́вая Зела́ндия (англ. New Zealand [ˌnjuː ˈziːlənd], маори Aotearoa [aɔˈtɛaɾɔa]) — государство в Полинезии.

Архе́и (в единственном числе — архе́я, от лат. Archaea, от др.-греч. ἀρχαῖος «извечный, древний, первозданный, старый») — домен живых организмов (по трёхдоменной системе Карла Вёзе наряду с бактериями и эукариотами).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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