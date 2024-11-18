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Снижение цен на отдых: Турция и Египет лидируют в октябре 2024

1:54
Туризм

Стоимость отдыха для россиян в Турции в октябре 2024 года уменьшилась на 16,5%, а в Египте — на 15,7% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным Росстата.

Снижение цен на отдых: Турция и Египет лидируют в октябре 2024
Фото: web.archive.org by wull_how, CC BY 3.0

В отчёте говорится: "Цены на услуги зарубежного туризма снизились: на поездки в Турцию (-16,5%), Египет (-15,7%)".

Также отдых в Абхазии, Азербайджане, Армении и Грузии стал дешевле на 10,6%, в ОАЭ — на 5,1%, во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Таиланде — на 1,4%, а в Казахстане и Узбекистане — на 0,7%. Напротив, цены на поездки в Белоруссию увеличились на 1,2%.

Среди услуг внутреннего туризма в октябре зафиксирован рост цен на автобусные экскурсии и экскурсионные туры по России на 2,3%, билеты в театры и путевки в дома отдыха и пансионаты — на 1,5%. Проживание в четырех- и пятизвездочных гостиницах подорожало на 1,3%, в отелях "три звезды" — на 1,2%, а в студенческих общежитиях и кинотеатрах — на 1,1%. Билеты в музеи и на выставки также подорожали на 0,9%.

В то же время цены на отдых на Черноморском побережье России снизились на 15,5%, путевки в санатории — на 1,5%, а проживание в гостиницах категории "одна звезда" и в мотелях и хостелах — на 0,6%. В гостиницах "две звезды" стоимость увеличилась на 0,4%.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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