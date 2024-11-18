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Санья превратилась в туристический магнит: рекордное число приезжих

2:03
Туризм

С начала года и до конца октября общее количество иностранных туристов, прибывших в курортный город Санья (провинция Хайнань) через международный аэропорт Феникс, превысило 504 тысячи человек, что почти в четыре раза больше по сравнению с данными за весь 2022 год. Об этом сообщает местный информационный ресурс «Наньхайван».

Санья превратилась в туристический магнит: рекордное число приезжих
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Количество международных рейсов, выполненных аэропортом за этот период, также возросло и составило более 3 тысяч. Увеличение числа рейсов связано с развитием транспортной инфраструктуры и политикой безвизового въезда в провинцию.

Хайнань предлагает самую либеральную в Китае политику безвизового въезда, что позволяет различным категориям иностранных путешественников посещать курорты острова. В последние годы власти Хайнаня регулярно оптимизируют правила въезда для туристов, включая улучшение безвизового режима для иностранцев.

С 9 февраля текущего года граждане таких стран, как Россия, Франция, США, Бразилия, Япония и ОАЭ, могут посещать Хайнань без визы не только с туристическими целями. Иммиграционные власти теперь разрешают жителям этих стран приезжать в провинцию без визы для посещения родственников, получения медицинской помощи, участия в выставках, спортивных состязаниях и для деловых поездок. Ранее безвизовый режим действовал для зарубежных туристических групп из 59 стран.

С начала года курортный город Санья, славящийся своими пляжами, посетило более 160 тыс. иностранных туристов без визы. На долю безвизового въезда приходится около 64% общего потока иностранных гостей в городе. Наибольшее число путешественников из-за границы приезжают в Санью из России, Казахстана и Южной Кореи.

Уточнения

Санья — приморский город-курорт на юге тропического острова Хайнань (Китай).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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