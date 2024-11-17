Биометрия для туристов: правила пересечения границы России меняются

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России стартует эксперимент по сбору биометрических данных у иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих границу. Он продлится с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года и пройдет в нескольких этапах.

Фото: commons.wikimedia.org by Rakoon, PDM

Постановление об этом подписал Михаил Мишустин, а сам документ опубликован на официальном портале правовой информации.

На первом этапе, с декабря 2024 года до июня 2025 года, эксперимент будет проводиться в московских аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Жуковский" и на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.

С июня 2025 года до июня 2026 года эксперимент охватит все пункты пропуска.

При прохождении пограничного контроля будет производиться сбор биометрии, включая фотографию лица и отпечатки пальцев.

Однако для ряда категорий предусмотрены исключения. Например, сдавать биометрию не придется гражданам Белоруссии, дипломатам и их семьям, должностным лицам международных организаций, а также детям до шести лет.

Для информирования иностранцев материалы о новых правилах будут опубликованы на нескольких языках, включая английский, китайский и французский.

Организациями, ответственными за эксперимент, назначены МВД, Минцифры, МИД, ФСБ, ФНС, Росавиация и правительство Москвы.

Кроме того, участвовать в проекте будет Многофункциональный миграционный центр Москвы и оператор единой системы идентификации с использованием биометрических данных.

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин (род. 3 марта 1966, Лобня, Московская область) — российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Член Государственного Совета Российской Федерации с 21 декабря 2020 года.



Биоме́трия (от др.-греч. βίος «жизнь» и μετρέω — измеряю) — автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках, с помощью которых происходит распознавание людей по одной или более физическим или поведенческим чертам (трёхмерная фотография лица и/или тела, образец голоса, отпечатки пальцев, рисунок вен руки, группа крови, специальное фото роговицы глаза и т.д.).

