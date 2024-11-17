Биометрия для туристов: правила пересечения границы России меняются

В России стартует эксперимент по сбору биометрических данных у иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих границу. Он продлится с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года и пройдет в нескольких этапах.
Постановление об этом подписал Михаил Мишустин, а сам документ опубликован на официальном портале правовой информации.
На первом этапе, с декабря 2024 года до июня 2025 года, эксперимент будет проводиться в московских аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Жуковский" и на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.
С июня 2025 года до июня 2026 года эксперимент охватит все пункты пропуска.
При прохождении пограничного контроля будет производиться сбор биометрии, включая фотографию лица и отпечатки пальцев.
Однако для ряда категорий предусмотрены исключения. Например, сдавать биометрию не придется гражданам Белоруссии, дипломатам и их семьям, должностным лицам международных организаций, а также детям до шести лет.
Для информирования иностранцев материалы о новых правилах будут опубликованы на нескольких языках, включая английский, китайский и французский.
Организациями, ответственными за эксперимент, назначены МВД, Минцифры, МИД, ФСБ, ФНС, Росавиация и правительство Москвы.
Кроме того, участвовать в проекте будет Многофункциональный миграционный центр Москвы и оператор единой системы идентификации с использованием биометрических данных.
Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин (род. 3 марта 1966, Лобня, Московская область) — российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Член Государственного Совета Российской Федерации с 21 декабря 2020 года.
Биоме́трия (от др.-греч. βίος «жизнь» и μετρέω — измеряю) — автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках, с помощью которых происходит распознавание людей по одной или более физическим или поведенческим чертам (трёхмерная фотография лица и/или тела, образец голоса, отпечатки пальцев, рисунок вен руки, группа крови, специальное фото роговицы глаза и т.д.).
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