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Овербукинг в России: как власти намерены защитить пассажиров

1:38
Туризм

В России вновь подняли вопрос о регулировании практики овербукинга в авиации. 

Овербукинг в России: как власти намерены защитить пассажиров
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Айрат Гибатдинов сенатор обратился к Роману Старовойту министру транспорта  с рядом предложений, направленных на защиту прав пассажиров.

Среди инициатив: введение термина "сверхбронирование билетов" в законодательство, полный запрет овербукинга и увеличение штрафов за отказ в перевозке пассажиров или их багажа.

Также предлагается установить компенсации для пострадавших пассажиров в размере 25% от стоимости билета.

Гибатдинов подчеркнул, что текущие штрафы минимальны на фоне прибыли авиакомпаний, а добиться компенсации можно в основном только через суд. В случае досудебного урегулирования компании возмещают ущерб крайне неохотно.

Практика овербукинга в России официально не узаконена, но встречается достаточно часто. Штрафы за продажу лишних билетов составляют около 30 тысяч рублей, и лишь изредка авиакомпании несут более серьезные расходы.

Несмотря на заявления Минтранса о контроле ситуации, проблемы остаются. Глава ведомства ранее заверил, что легализация овербукинга не планируется, хотя в прошлом министерство обсуждало такую возможность.

Вопрос регулирования этой практики обсуждается давно. Депутат Госдумы Владислав Даванков также предлагал запретить овербукинг, однако Минтранс сообщил о намерении сосредоточиться на установлении справедливых компенсаций для пассажиров.

Уточнения

Овербукинг (англ. Overbooking), — стратегия сбыта товаров (услуг), при которой поставщик товаров (услуг) принимает на себя больше обязательств по поставке товара (предоставлению услуг), чем может выполнить, в расчете на то, что не все из взятых обязательств действительно придется выполнять.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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