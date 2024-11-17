Овербукинг в России: как власти намерены защитить пассажиров

В России вновь подняли вопрос о регулировании практики овербукинга в авиации.
Айрат Гибатдинов сенатор обратился к Роману Старовойту министру транспорта с рядом предложений, направленных на защиту прав пассажиров.
Среди инициатив: введение термина "сверхбронирование билетов" в законодательство, полный запрет овербукинга и увеличение штрафов за отказ в перевозке пассажиров или их багажа.
Также предлагается установить компенсации для пострадавших пассажиров в размере 25% от стоимости билета.
Гибатдинов подчеркнул, что текущие штрафы минимальны на фоне прибыли авиакомпаний, а добиться компенсации можно в основном только через суд. В случае досудебного урегулирования компании возмещают ущерб крайне неохотно.
Практика овербукинга в России официально не узаконена, но встречается достаточно часто. Штрафы за продажу лишних билетов составляют около 30 тысяч рублей, и лишь изредка авиакомпании несут более серьезные расходы.
Несмотря на заявления Минтранса о контроле ситуации, проблемы остаются. Глава ведомства ранее заверил, что легализация овербукинга не планируется, хотя в прошлом министерство обсуждало такую возможность.
Вопрос регулирования этой практики обсуждается давно. Депутат Госдумы Владислав Даванков также предлагал запретить овербукинг, однако Минтранс сообщил о намерении сосредоточиться на установлении справедливых компенсаций для пассажиров.
Овербукинг (англ. Overbooking), — стратегия сбыта товаров (услуг), при которой поставщик товаров (услуг) принимает на себя больше обязательств по поставке товара (предоставлению услуг), чем может выполнить, в расчете на то, что не все из взятых обязательств действительно придется выполнять.
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