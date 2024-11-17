Эта российская авиакомпания перестала навязывать своим пассажирам платные услуги при бронировании авиабилетов

"Победа" перестала навязывать пассажирам платные услуги, сообщает Tourdom.
Авиакомпания "Победа" перестала автоматически добавлять платную страховку при бронировании авиабилетов.
Ранее опция "страхование на время полета" добавлялась в "корзину" по умолчанию.
Пассажиры могли не заметить дополнительную услугу и оплатить ненужную страховку.
Теперь клиент авиакомпании сам решает, будет ли покупать какую-либо из услуг страхования.
Перевозчики начали убирать платные услуги из бронирования после давления со стороны Роспотребнадзора.
Суды стали выносить решения в пользу потребителей, и перевозчики начали делать страховку необязательной.
Авиакомпания или авиационная компания (также авиапредприятие транспортное или авиатранспортное предприятие), — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы.
Страховка — система экономических отношений, имеющая целью возмещение убытков от каких-либо случайных событий.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!