Эта российская авиакомпания перестала навязывать своим пассажирам платные услуги при бронировании авиабилетов

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Победа" перестала навязывать пассажирам платные услуги, сообщает Tourdom.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Авиакомпания "Победа" перестала автоматически добавлять платную страховку при бронировании авиабилетов.

Ранее опция "страхование на время полета" добавлялась в "корзину" по умолчанию.

Пассажиры могли не заметить дополнительную услугу и оплатить ненужную страховку.

Теперь клиент авиакомпании сам решает, будет ли покупать какую-либо из услуг страхования.

Перевозчики начали убирать платные услуги из бронирования после давления со стороны Роспотребнадзора.

Суды стали выносить решения в пользу потребителей, и перевозчики начали делать страховку необязательной.

Уточнения

Авиакомпания или авиационная компания (также авиапредприятие транспортное или авиатранспортное предприятие), — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы.





Страховка — система экономических отношений, имеющая целью возмещение убытков от каких-либо случайных событий.

