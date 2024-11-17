Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Как приготовить вкуснейшую баклажанную икру с майонезом
За отказ от поездок в Абхазию предлагают не штрафовать
Глушаков не думает, что стал бы тренировать ЦСКА и Зенит
Диетические голубцы с курицей делаются из куриной грудки, без единой капли масла или жира
Сэндвич за £9, полиция и испорченный отдых. Чем закончилось путешествие
Россиян предупредили о незаконных манипуляциях с банковской картой
Осторожно — кабриолет Porsche 911 Turbo S в необычном исполнении
Не выбрасывайте втулки от туалетной бумаги: 3 полезных совета для дачников

Эта российская авиакомпания перестала навязывать своим пассажирам платные услуги при бронировании авиабилетов

0:44
Туризм

"Победа" перестала навязывать пассажирам платные услуги, сообщает Tourdom.

Эта российская авиакомпания перестала навязывать своим пассажирам платные услуги при бронировании авиабилетов
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Авиакомпания "Победа" перестала автоматически добавлять платную страховку при бронировании авиабилетов.

Ранее опция "страхование на время полета" добавлялась в "корзину" по умолчанию.

Пассажиры могли не заметить дополнительную услугу и оплатить ненужную страховку.

Теперь клиент авиакомпании сам решает, будет ли покупать какую-либо из услуг страхования.

Перевозчики начали убирать платные услуги из бронирования после давления со стороны Роспотребнадзора.

Суды стали выносить решения в пользу потребителей, и перевозчики начали делать страховку необязательной.

 

Уточнения

Авиакомпания или авиационная компания (также авиапредприятие транспортное или авиатранспортное предприятие), — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы.
 

Страховка — система экономических отношений, имеющая целью возмещение убытков от каких-либо случайных событий.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Автовладельцы начали массово избавляться от ветровиков на стёклах
Авто
Автовладельцы начали массово избавляться от ветровиков на стёклах Аудио 
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Садоводство, цветоводство
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
МиГ-3. Советский истребитель, ставший настоящим королём высоты Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО
Защитить посадки от проволочника возможно, если применить эти методы
Польза кошек для здоровья человека
Польза кошек для здоровья человека
Последние материалы
Осторожно — кабриолет Porsche 911 Turbo S в необычном исполнении
Не выбрасывайте втулки от туалетной бумаги: 3 полезных совета для дачников
Дочь Глюкозы заступилась за мать после скандала в Красноярске
Как добиться эффекта дорогого интерьера с минимальными вложениями
Учёные доказали возможность путешествий во времени без парадоксов
Знаете ли вы, что стресс может оказывать серьезное влияние на здоровье питомца?
Технологии и рекомендации учёных изменили облик семей в США
Эта российская авиакомпания перестала навязывать своим пассажирам платные услуги при бронировании авиабилетов
Учёные открыли безопасное средство для отбеливания зубов
Белок с вашего огорода: топ растений для полноценного рациона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.