Доллар укрепляется, туристам приходится платить больше за туры

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Курс доллара по отношению к рублю продолжает расти. На внебиржевых торгах 14 ноября он превысил отметку в 100 рублей за доллар, чего не наблюдалось в течение 13 месяцев. В ответ на это изменение официального курса Центрального банка туроператоры пересматривают внутренние котировки валют, используемые для расчета стоимости зарубежных туров. Соответственно, увеличиваются доплаты за туры, забронированные заранее, сообщает Tourdom.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, CC0

Реакция туристов на колебания курсов валют неоднозначна. Некоторые стремятся как можно скорее зафиксировать стоимость путешествия и полностью оплатить тур, опасаясь дальнейшего роста доллара. Другие, наоборот, предпочитают отложить планы до более благоприятных времен.

В зависимости от сроков поездки меняется и поведение клиентов. При бронировании туров на ближайшие даты или на месяц вперед большинство предпочитает сразу оплатить всю сумму. Для более поздних поездок туристы часто ограничиваются минимальной предоплатой, поскольку тенденция падения рубля может измениться.

Некоторые турагентства не отмечают негативного влияния колебаний курса валют на продажи. Туристы продолжают бронировать туры, особенно на новогодние праздники.

В то же время туроператоры иногда идут навстречу клиентам и снижают внутренний курс. Однако они должны соблюдать осторожность, поскольку слишком низкие внутренние котировки на фоне волатильности валюты могут представлять финансовые риски.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.



Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

