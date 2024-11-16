Уникальные профессии в туризме, о которых вы никогда не догадывались

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным группы компаний "Мантера", в туристической индустрии есть ряд уникальных профессий, которые могут показаться неожиданными, сообщают "Известия".

Фото: Wikimedia Commons by Zach Dischner is licensed under Public domain

Дилер: сотрудник казино, который руководит игрой за столами. Дилеры проходят специализированные курсы, чтобы отточить свои навыки и знания в покере, блэкджеке и американской рулетке.

Виноградарь: специалист по выращиванию винограда в промышленных масштабах. Эта профессия распространена в южных регионах с обширными виноградниками.

Аниматор в роли Бабы-Яги: развлекательный персонал, который перевоплощается в легендарного сказочного персонажа и создает незабываемые впечатления для гостей.

Егерь: профессионал, отвечающий за охрану и управление дикой природой, включая животных и птиц, на определенных территориях.

Коренщик: сотрудник заведений общественного питания, специализирующийся на подготовке овощей для блюд, включая очистку, сортировку и заготовку.

Ратракист: водитель специального транспортного средства, которое используется для подготовки горнолыжных трасс и спусков.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Профе́ссия — род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования — это труд, за который человек получает доход.



