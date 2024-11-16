Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно носить помаду цвета бургунди в 2024 году
Сладкие помидоры для настоящих гурманов создали в Китае
Ради получения страховки в США аферист переоделся в костюм медведя
Как восстановить микрофлору кишечника и улучшить самочувствие
Как вырастить топинамбур на своём участке: советы и хитрости
Чем опасны молоко и консервированный тунец для кошек
Топ-идеи 2024 года для украшения ванной комнаты
Забудьте о химии: закапываем камни для здоровья ваших яблонь
Китай призвал разрушить преграды для потоков данных и торговли

Уникальные профессии в туризме, о которых вы никогда не догадывались

1:10
Туризм

По данным группы компаний "Мантера", в туристической индустрии есть ряд уникальных профессий, которые могут показаться неожиданными, сообщают "Известия".

Уникальные профессии в туризме, о которых вы никогда не догадывались
Фото: Wikimedia Commons by Zach Dischner is licensed under Public domain

Дилер: сотрудник казино, который руководит игрой за столами. Дилеры проходят специализированные курсы, чтобы отточить свои навыки и знания в покере, блэкджеке и американской рулетке.

Виноградарь: специалист по выращиванию винограда в промышленных масштабах. Эта профессия распространена в южных регионах с обширными виноградниками.

Аниматор в роли Бабы-Яги: развлекательный персонал, который перевоплощается в легендарного сказочного персонажа и создает незабываемые впечатления для гостей.

Егерь: профессионал, отвечающий за охрану и управление дикой природой, включая животных и птиц, на определенных территориях.

Коренщик: сотрудник заведений общественного питания, специализирующийся на подготовке овощей для блюд, включая очистку, сортировку и заготовку.

Ратракист: водитель специального транспортного средства, которое используется для подготовки горнолыжных трасс и спусков.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Профе́ссия — род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования — это труд, за который человек получает доход.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сколько нужно ходить, чтобы похудеть?
Новости спорта
Сколько нужно ходить, чтобы похудеть? Аудио 
Машины, с которыми не прощаются: топ моделей
Авто
Машины, с которыми не прощаются: топ моделей Аудио 
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
Авто
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
МиГ-3. Советский истребитель, ставший настоящим королём высоты Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО
Защитить посадки от проволочника возможно, если применить эти методы
Какие растения можно подкормить золой, а какие – нельзя
Какие растения можно подкормить золой, а какие – нельзя
Последние материалы
Ради получения страховки в США аферист переоделся в костюм медведя
Как восстановить микрофлору кишечника и улучшить самочувствие
Как вырастить топинамбур на своём участке: советы и хитрости
Уникальные профессии в туризме, о которых вы никогда не догадывались
Чем опасны молоко и консервированный тунец для кошек
Топ-идеи 2024 года для украшения ванной комнаты
Забудьте о химии: закапываем камни для здоровья ваших яблонь
Китай призвал разрушить преграды для потоков данных и торговли
Секреты идеального домашнего фарша: от выбора мяса до приправ
Артур Бетербиев бросил вызов блогеру Полу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.