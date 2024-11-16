Туристка отказалась платить за сэндвич с плесенью и была задержана после рейса полицией

79-летняя Лили Ифилд и ее дочь отправились в Турцию, чтобы отпраздновать день рождения. Во время рейса из Лондона в Бодрум Лили подали испорченный сэндвич с тунцом, сообщает "Рамблер".
Она отказалась есть его и платить £9, поскольку сэндвич был холодным, влажным и покрыт плесенью.
Стюард настаивал на оплате, утверждая, что упаковка уже вскрыта. Лили была возмущена его настойчивостью. Позже представители Jet2 заявили, что пассажирки недобросовестно отказались платить, поскольку употребляли алкоголь из duty free, но не предоставили доказательств.
По прибытии в Бодрум самолет встретила полиция. Пассажирки не понимали, зачем их вызвали. Полицейские ждали у входа в самолет с оружием. Лили заявила, что чувствовала себя преступницей.
Полиция отпустила их после выяснения ситуации, но отдых был испорчен. Мать и дочь решили вернуться домой спустя четыре дня, проведенных в отеле.
Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
Поли́ция — управление по охране общественного порядка.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!