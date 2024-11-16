Туристка отказалась платить за сэндвич с плесенью и была задержана после рейса полицией

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

79-летняя Лили Ифилд и ее дочь отправились в Турцию, чтобы отпраздновать день рождения. Во время рейса из Лондона в Бодрум Лили подали испорченный сэндвич с тунцом, сообщает "Рамблер".

Фото: unsplash.com by Lluís Domingo, PDM

Она отказалась есть его и платить £9, поскольку сэндвич был холодным, влажным и покрыт плесенью.

Стюард настаивал на оплате, утверждая, что упаковка уже вскрыта. Лили была возмущена его настойчивостью. Позже представители Jet2 заявили, что пассажирки недобросовестно отказались платить, поскольку употребляли алкоголь из duty free, но не предоставили доказательств.

По прибытии в Бодрум самолет встретила полиция. Пассажирки не понимали, зачем их вызвали. Полицейские ждали у входа в самолет с оружием. Лили заявила, что чувствовала себя преступницей.

Полиция отпустила их после выяснения ситуации, но отдых был испорчен. Мать и дочь решили вернуться домой спустя четыре дня, проведенных в отеле.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Поли́ция — управление по охране общественного порядка.

