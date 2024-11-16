Чем может удивить туриста Тольятти, город автоспорта, спидвея и активного отдыха

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тольятти — это не только знаменитое Жигулевское море и автомобили.

Город является также центром автоспорта и столицей российского спидвея, сообщает "Рамблер".

Здесь проходит фестиваль скорости на льду, расположена подводная лодка, ставшая кинозвездой, а также есть своя уникальная версия Хатико и даже собственный замок.

В Тольятти созданы отличные условия для ведения бизнеса. На территории особой экономической зоны, одной из лучших в России, функционируют современные высокотехнологичные предприятия, способствующие развитию импортозамещения в стране. В городе все больше популярность набирают активные виды спорта.

Здесь находится одна из ведущих яхт-школ, а также проводится мероприятие под названием "Жигулевская кругосветка" — масштабный водный поход на ялах и байдарках по рекам Волга и Уса.

Неподалеку от Тольятти находится Пьяный мыс, который стал любимым местом для кайтеров и виндсерферов. Говорят, что если удастся оседлать волну здесь, значит, получится и везде.

Уточнения

Толья́тти — город в Самарской области России, административный центр Ставропольского района, будучи городом областного значения, образует муниципальное образование городской округ Тольятти с единственным населённым пунктом в его составе.



Спидвей (от англ. speedway — скоростная дорога), также трековые мотогонки — один из видов мотоциклетного спорта.



