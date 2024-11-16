Чем может удивить туриста Тольятти, город автоспорта, спидвея и активного отдыха

Тольятти — это не только знаменитое Жигулевское море и автомобили.
Город является также центром автоспорта и столицей российского спидвея, сообщает "Рамблер".
Здесь проходит фестиваль скорости на льду, расположена подводная лодка, ставшая кинозвездой, а также есть своя уникальная версия Хатико и даже собственный замок.
В Тольятти созданы отличные условия для ведения бизнеса. На территории особой экономической зоны, одной из лучших в России, функционируют современные высокотехнологичные предприятия, способствующие развитию импортозамещения в стране. В городе все больше популярность набирают активные виды спорта.
Здесь находится одна из ведущих яхт-школ, а также проводится мероприятие под названием "Жигулевская кругосветка" — масштабный водный поход на ялах и байдарках по рекам Волга и Уса.
Неподалеку от Тольятти находится Пьяный мыс, который стал любимым местом для кайтеров и виндсерферов. Говорят, что если удастся оседлать волну здесь, значит, получится и везде.
Толья́тти — город в Самарской области России, административный центр Ставропольского района, будучи городом областного значения, образует муниципальное образование городской округ Тольятти с единственным населённым пунктом в его составе.
Спидвей (от англ. speedway — скоростная дорога), также трековые мотогонки — один из видов мотоциклетного спорта.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!