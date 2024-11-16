Пиццерия в Германии пыталась увеличить продажи с помощью наркотического вещества

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Германии пиццерия была закрыта после скандала, связанного с добавлением наркотического вещества в блюда для увеличения продаж, сообщает SkyNews.

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Инцидент произошел в Дюссельдорфе, где местный ресторан попал под пристальное внимание полиции после сообщений от инспекторов по контролю за продуктами питания о подозрительно высоких объемах продаж.

Когда владельцы заведения заметили, что за ними следят правоохранительные органы, менеджер пиццерии на глазах инспекторов выкинул пакет с наркотиком. В ходе полицейского рейда в ресторане было найдено 1,6 кг наркотических веществ и €268 000 в наличных.

В результате расследования задержаны трое сотрудников заведения, включая предполагаемого главу группы. Также были проведены обыски в домах 12 подозреваемых. Менеджер ресторана был арестован во время попытки покинуть страну и в настоящее время находится под стражей.

Стоит отметить, что ранее в Англии произошел забавный инцидент, когда на посетителя ресторана с неба упала рыба, пока он наслаждался пиццей.

Уточнения

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.



Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

